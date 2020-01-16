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Foto: Publicitātes foto

"Международный центр талантов" и музыковед, педагог и музыкант Михаил Казиник приглашают детей и молодых людей до 30 лет подать заявки на участие в международном конкурсе "Восходящие звезды 2020", который состоится в Риге в рамках традиционных "Дней Казиника" с 28 февраля по 1 марта. К участию приглашаются солисты и группы в номинациях "классическая музыка" и "академический вокал".

Все конкурсанты "Восходящих звезд" участвуют в отборе на фестиваль фонда Владимира Спивакова "Москва встречает друзей", Всемирный чемпионат исполнительских видов искусств в Голливуде (олимпиада Worldstars). Лучшие из них выступают в традиционном гала-концерте победителей вместе с Михаилом Казиником и членами жюри и получают возможность на участие в других мероприятиях в Латвии и за ее пределами.

"Конкурс – прекрасный способ не только найти и поддержать одаренных молодых исполнителей, занимающихся классическими направлениями музыки и вокала, но и инструмент, значительно расширяющий музыкальный кругозор слушателей, и поднимающий исполнительские стандарты среди музыкантов. Мы даем возможность многим одарённым молодым людям продемонстрировать свои способности заслуженным профессионалам, развивая и поддерживая талант и мастерство на самых первых стадиях становления артиста", – рассказывает организатор конкурса, продюсер "Международного центра талантов" Галина Полторак.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 февраля на официальном сайте организатора в разделе "Конкурсы". Конкурсные туры пройдут 28 и 29 февраля в Реформаторской церкви. Гала-концерт конкурса "Восходящие звезды" состоится 1 марта в Большой Гильдии.

В состав жюри конкурса "Восходящие звезды 2020" вошли: профессор истории музыки и этномузыколог Латвийской музыкальной академии Борис Аврамец (Латвия); пианист, доцент кафедры камерного ансамбля СПГК им.Римского-Корсакова Станислав Соловьев (Россия), скрипач, пианист, композитор, музыковед и педагог Илана Залка Рубинштейн (Израиль); обладатель Гран-при "Восходящие звезды 2009" и множества международных наград Дайнис Медяник (Латвия/Германия); солистка Латвийской национальной оперы, сопрано Юлия Васильева (Латвия); солист ЛНО, обладатель Гран-при конкурса "Русская культура" Артем Сафронов (Латвия); сопрано, лауреат международного конкурса вокалистов имени М. Глинки, педагог Тамара Роммер (Израиль); cкрипач, продюсер, педагог, выпускник Королевской Академии музыки Стокгольма Борис Казиник (Швеция), председатель жюри – маэстро Михаил Казиник.

Организатор проекта: Международный центр талантов.

Расписание концертов и мероприятий "Дней Казиника 2020" - на странице в сети Facebook.

Билеты можно приобрести в сети bilesuserviss.lv.

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