Мольбы и угрозы Путину, душа свиньи и рай Горбачева. Что ждать от фестиваля ArtDocFest в Риге?

С 26 ноября по 1 декабря в Риге пройдет 14-й Международный фестиваль документального кино Artdocfest, который в этом году отделился от Рижского международного кинофестиваля. Все начнется в Домском соборе концертом в память 70-летия Юриса Подниекса, а закончится новым фильмом про Михаила Горабчева от президента Artdocfest Виталия Манского, который и рассказал Delfi о том, чего ждать от фестиваля.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Следом за своим создателем режиссером Виталием Манским в 2014 году фестиваль ArtDocFest постепенно перебрался из России в Латвию, где успешно встроился в рамки Рижского международного фестиваля (Riga IFF). В 2018 году в Ригу переместился основной конкурс ArtDocFest вместе с международным жюри, а в этом фестиваль отпочковался от Riga IFF, чтобы зажить самостоятельной жизнью. Притом что время выдалось не самым простым для начинаний...

"После того как мы перевели в Ригу основной конкурс, стало ясно, что такое крупное образование внутри другого фестиваля невозможно: мы выросли и упирались в потолок, - пояснил процесс самоопределения Манский. - Еще один серьезный аргумент в пользу нашего отделения — тот факт, что в Латвии до сих пор не было ни одного серьезного фестиваля документального кино. Притом что в Латвии - одна из самых ярких и четко выраженных школ документального кино не только на постсоветском пространстве, но и в мире. Отсутствие такого фестиваля в Риге — это как если бы у России, страны балета, не было Большого театра, а в Торонто не было своего серьезного хоккейного стадиона. И с этим согласились Рижская дума, Киноцентр, Фонд культурного капитала, которые нас поддержали. Я бы назвал это восстановлением исторической справедливости в отношении Латвии".

Foto: Publicitātes attēls

Как латвийские документалисты и киноорганизации расценивают то, что историческую справедливость восстановил россиянин? Спокойно, уверен Манский: "Я не совсем уже просто россиянин. Я шесть лет живу в Латвии, у меня постоянный вид на жительство, я перевел сюда все свои жизненные интересы, а когда езжу по миру, представляю Латвию, а не Россию. Обычно меня называют российским режиссером украинского происхождения, живущим и работающим в Латвии. И ничего в этом необычного. Скажем, арт-директор главного фестиваля документального кино мира International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) – живущий в Берлине сириец. Директором второго по значимости фестиваля документального кино в Лейпциге долгое время была финка. Директор Берлинского кинофестиваля — швейцарец...

Это естественный цивилизационный процесс. Если мы говорим, что Латвия — европейская столица, то все с этим правильно. Если мы считаем, что Латвия — узко национально замкнутое государство, тогда возникают вопросы, почему тут россиянин, китаец или албанец. Я такого вопроса не почувствовал нигде. Точнее, когда мы обращались в разные инстанции, нам говорили, что они охотно пойдут навстречу, но в следующей инстанции могут и не пойти... В итоге нас поддержали все и очень серьезно. Справедливости ради добавлю, что мы не сели на бюджет Латвии: больше половины наших денег — это международное финансирование. Индустрия документального кино заинтересована в развитии".

Про новую формулу фестиваля и новый приз "Герц"



Немного изменилось название — теперь это международный фестиваль документального кино ArtDocFest/Riga. Конкурсная программа расширилась. Если раньше фестиваль больше фокусировался на России и российских режиссерах, то теперь планирует активнее привлекать авторов и рассматривать проблемы всей Восточной Европы в целом. В этом году в конкурсе представлено 14 стран.

Объявлена отдельная конкурсная программа "Балтийский фокус" - из фильмов, созданных в трех балтийских государствах и в совместном с ними производстве. "Наши амбиции сводятся к тому, чтобы через несколько лет расширить эту программу на весь балтийский регион — добавив фильмы из Дании, Норвегии, Финляндии, России, Швеции, Польши, Германии. Это будет мощный международный конкурс. Его Гран-при мы назвали в честь Герца Франка - "Герц".

Foto: No privātā arhīva

Эту фотографию в свое время срежиссировал сам Герц Франк.

Со знаменитым латвийским документалистом самого Виталия Манского связывает долгая история крепких дружеских взаимоотношений. "Мы с Герцем встречались в Риге, Москве, Иерусалиме. Он часто приходил к нам в гости. Думаю он стал одним из незримых толчков к выбору города для жизни, когда после Крыма мы решили покинуть Россию. Кстати, когда продюсер Гунтис Тректерис сообщил, что ему не хватает бюджета на последнюю картину Герца "На пороге страха", я нашел российские деньги и стал сопродюсером фильма, который открыл 1-й Рижский международный кинофестиваль. Случилось это как раз, когда мы переехали в Латвию. Так сложилось, что в свой день рождения я выходил на рижскую сцену, как сопродюсер фильма Герца Франка. Такая вот случайная неслучайность".

Про открытие памяти Юриса Подниекса





Foto: AFI

Фестиваль откроет концерт в Домском соборе, посвященный 70-летию другого известного латвийского документалиста Юриса Подниекса: подготовленная студией Подниекса видеоинсталляция из его кадров, снятых в разные периоды жизни, в музыкальном сопровождении оркестра Kremerata Baltica под управлением Гидона Кремера. Прямую трансляцию церемонии проведет первый канал Латвийского телевидения, а ретрансляцию на мир — телеканалы "Настоящее время" и "Дождь".

С Юрисом Подниексом Виталий Манский лично знаком не был, но с рижским коллегой по цеху его связывает яркое воспоминание: "В 1985 году я устроился на "блатную работу" — ночным уборщиком в зал документального кино кинотеатра "Россия". Обычно туда никто не ходил, а уборщик было достаточно забежать около и смахнуть пыль. Но такое оно еврейское счастье, что через месяц после моего трудоустройства в прокат вышел фильм Подниекса "Легко ли быть молодым". Более каторжного труда, чем у уборщика, с того момента было не сыскать. Зал был весь день забит самой разношерстной аудиторией: хиппами, панками, рокерами... Я таскал за ними бесконечные ведра грязной жижи. В общем, возлюбил я Подниекса всей душой. А если серьезно, то мое мнение: именно он вернул веру советским гражданам в возвращение и смысл документального кино. Вернул людей в залы. За что все мы ему благодарны".

Про коронавирусный морок





Foto: Publicitātes attēls

Виталий Манский не скрывает беспокойства по поводу того, что фестиваль самоопределился в непростых обстоятельствах "пандемийного морока". Это выливается в существенные траты: на выпуск своих масок, на оплату и проведение тестов, на увеличение числа дней проживания в отеле участников (чтобы успеть получить результаты тестов), на безопасность зрителей. Если число людей в зале существенно не повлияет на мощность церемонии, которую ретранслируют на многомиллионную аудиторию, то по поводу кинопросмотров-онлайн у Манского свое мнение.

"Конечно, мы будем приспосабливаться по мере поступления информации. Но я противник онлайн-фестивалей, поэтому если мы не сможем вместить в зале всех людей, которые хотят видеть фильмы на экране, я не исключаю, что после пандемии мы устроим для аудитории дубль-секцию просмотров. Все же фестиваль — это особое движение, как со стороны авторов кино, так и со стороны зрителей, соединение двух энергий в одном пространстве перед большим экраном. В этом смысле я ортодоксальный и консервативный синефил.

Все компромиссные формы — это от лукавого. Понятно, что для отдаленной деревни возможность интернет-экскурсии по Лувру - большой прогресс. Но если ты находишься в Париже - это уже неправильно,,, Недавно я бродил по Кунстхаусу в Цюрихе: это же просто голову сносит, когда переходишь из зала в зал и неторопливо погружаешься в Пикассо, Шагала, импрессионистов… Разве можно такое заменить репродукцией на большом мониторе?

На наш фестиваль мы жестко отбираем только самые яркие, художественные и новаторские фильмы. Например, одна государственная институция, которая очень нас поддержала финансами, через неделю попросила в рамках фестиваля показать один фильм от ее партнеров. Мы отказались — у нас такое не работает".

Про программу ArtDocFest/Riga-2020



Манский обещает "совершенно забойную" программу. Наряду с мировыми хитами, которые уже получили множество наград, в Ригу приедут успешные дебюты от режиссеров, чьи имена пока ничего не скажут публике, но Манский за них ручается и предлагает "довериться нашей чуйке".

Foto: Kadrs no filmas

"Например, в конкурсе будет очень мощная картина "Мальчик" — про жизнь в доме на окраине абстрактного города. И хотя фамилия автора Виталия Акимова никому ничего не скажет, во время отбора я уже на пятой минуте фильма знал, что он будет в основном конкурсе и рекомендовал его отборщикам Амстердамского фестиваля, которые тут же взяли "Мальчика" в конкурс дебютов. Или фильм "Джой" - фантастическая история клоуна из цирка-шапито, чья философия не может не восхищать..."

Foto: Kadrs no filmas

Будет и немало фильмов от режиссеров со статусом. Например, картина "Котлован" Андрея Грязева - бесконечные обращения людей с мольбами, просьбами и угрозами к Путину, которые выкладываются в "ютубе". В основном это призывы решить самые разные проблемы: починить уличный фонарь, получить жилье или лечение, разобраться с коммунальными авариями, но появляются и более прогремевшие сюжеты.

Мировая премьера "Котлована" прошла на Берлинском кинофестивале, фильм уже получил несколько международных призов. "При этом Грязев принципиально снимает кино только за свой счет, а на жизнь зарабатывает уроками фигурного катания, - поясняет Манский. - В свое время от даже выступал за Сербию на чемпионате мира по фигурному катанию".

Foto: Kadrs no filmas

Рижанам покажут украинско-литовскую картину "Земля голубая, будто апельсин", которая уже получила один из главных призов на SunDance, была отмечена в Берлине и Цюрихе, попала в список претендентов на европейский "Оскар". "Мы стараемся привозить наши фильмы и для своей аудитории в России. Но авторы этого кино не хотят, чтобы их показывали на "на территории страны-агрессора". Хотя фильм этот не о войне - это семейная история".

Foto: Kadrs no filmas

В Ригу приглашен один из самых титулованных режиссеров документального кино мира Виктор Косаковский со своей новой норвежско-американской картиной, чья премьера была на Берлинском кинофестивале: гимн вегетарианству "Гунда" - рассказ о свинье, показанной в библейских мотивах, размышления на тему души животных и места человека.

Foto: Kadrs no filmas

Ожидается и приезд режиссера Валерии Гай-Германики, которая вернулась в документальное кино с фильмом "Папа" о своем отчиме ("глубокая, интимная и очень образная картина"). Много споров обещает и картина "Горькая любовь" от живущего в Швеции поляка Ежи Сладковского - эта работа завершает его трилогию русского бытия после обласканных фестивалями "Водочного завода" и "Дон-Жуана".

В программе конкурсе "Балтийский фокус" покажут восемь фильмов из трех стран. Латвию приедставит дебютная работа Элины Ланге-Ионатамишвили, снятая в грузинском лагере беженцев после военной агрессии 2008 года.

Foto: Kadrs no filmas

Также Латвия будет представлена в копродукции с Литвой картиной "Прыжок" - детективной историей о литовском моряке, который в советские годы совершил прыжок с советского на американский корабль. Мировая премьера прошла на Варшавском фестивале, где фильм сразу получил главный приз. "Готов возвращать деньги за билеты тем, кого эта картина оставит равнодушным", - обещает Виталий Манский.

Фестиваль закроет премьера фильма Виталия Манского "Горбачев. Рай". Про его историю читайте на портале Delfi на следующей неделе.

Подробная программа ArtDocFest/Riga - ЗДЕСЬ. Расписание сеансов в Splendid Palace и билеты - ЗДЕСЬ.