Московский дебют: "Танго между строк" рижанина Алексея Щербака поставили в Вахтанговском театре

В Вахтанговском театре поставили пьесу Алексея Щербака о короле танго Оскаре Строке. Это московский дебют латвийского драматурга, работы которого шли в Великобритании, Германии, США, Украине, Беларуси и многих городах России.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Детство в провинциальном Динабурге и учеба в столичной консерватории, войны и революции, деньги и долговая тюрьма, мировая известность и почти полное забвение, изгнание из латвийского Союза композиторов за безыдейность в 1948-м и посмертное восстановление в 2008-м: биография Оскара Строка (1893-1975) так же драматична, как и его музыка. Не удивительно, что автор многочисленных танго, фокстротов и песен накануне своего 120-летия, в 2012 году, стал главным героем спектакля Рижского русского театра им. М. Чехова.

Буквально с первых показов "Танго между строк" утвердилось в статусе репертуарного хита. Этому способствовало решительно все – "Чёрные глаза", "Мурка", "Скажите, почему", "Лунная рапсодия", "Спи, моё бедное сердце", "Лейтенант, не забудь", "Мое последнее танго" и еще добрый десяток музыкальных номеров, режиссура Игоря Коняева, пьеса Алексея Щербака, написанная в расчете на Якова Рафальсона. Роль Оскара Строка любимец публики сыграл блестяще – не меняя грима, был на сцене и 8-летним мальчишкой, и полным сил молодым человеком, и стариком, уходящим в мир иной умиротворенным, окрыленным надеждой.

В московском спектакле, созданном Натальей Ковалевой, ту же долгую жизнь проживает за два с половиной часа Эльдар Трамов, один из самых талантливых молодых вахтанговцев (наши зрители видели его Якубом Кацем в "Нашем классе" и Креонтом в "Царе Эдипе"). Одну из красок ему подсказал композитор Фаустас Латенас: "Он всю жизнь свою просвистел, понимаешь? Он свистел всю жизнь. Легко, как снег, который тает, не доходя до земли". Увы, до премьеры Латенас не дожил, и постановка, над которой он начинал работать, посвящена его памяти.

Как и в Риге, "Танго между строк" - спектакль густонаселенный, с живым оркестром, пением и танцами, с лаконичной, но эффектной сценографией (автор – главный художник Вахтанговского театра Максим Обрезков; в Латвийском национальном театре оперы и балета он оформил "Трех товарищей", в Лиепайском – легендарную "Женитьбу"). В ролях заняты Анна Дубровская, Анна Антонова/Яна Соболевская, Полина Чернышова/Дарья Щербакова, Артём Пархоменко, Николай Романовский и студенты Щукинского театрального училища.

Отзывы о премьере самые благожелательные; говорят, на финальных аплодисментах многие зрители плакали. Все имевшиеся в продаже билеты раскуплены.