На Агенскалнском рынке откроется пункт обмена книгами

В обновленном Агенскалнском рынке, который отроется 7 мая, особое место будет отведено для книг.

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Инициатором создания пункта обмена стал Swedbank. Среди первых изданий на полке обмена будет книга рассказов и заданий "Nauda un citas Cīruļu ģimenes lietas", которая пользуется популярностью у семей с детьми.

8 мая с 11 до 12 часов представители Финансового института Swedbank Эвия Кропа и Рейнис Янсонс и автор подкаста Pa kluso Лаура Гревиня, подарившая свой голос аудиоверсии книги, приглашают на семейное утро с разговором о деньгах.

Наряду с пунктом обмена на рынке создана и "Молодежная станция" – инновационный образовательный центр и среда сотрудничества для молодежи, где можно встретиться с представителями различных отраслей, познакомиться с возможностями современных профессий, приобрести знания и освоить новые навыки.

Исторический павильон Агенскалнского рынка откроет свои двери для посетителей после четырехлетней реконструкции. Рынок также станет местом проведения культурных, образовательных и других мероприятий.

Пункт обмена книгами будет доступен в часы работы Агенскалнского рынка со вторника по субботу – с 8 до 19 часов, в воскресенье и понедельник – с 9 до 15 часов.