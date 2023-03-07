На должность члена правления Рижского русского театра - семь претендентов

В открытом конкурсе, объявленном Министерством культуры для Рижского русского театра Михаила Чехова на должность члена правления подали заявки cемь претендентов. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

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Требования, предъявляемые к кандидатам, - безупречная репутация, высшее академическое образование или высшее профессиональное образование второго уровня в области социальных или гуманитарных наук (кроме первого уровня профессионального высшего образования), опыт работы - не менее двух лет на руководящих должностях, знание государственного языка на уровень C1, знание хотя бы одного иностранного языка (который является официальным языком ЕС) не ниже уровня B1 по системе Europass, знание и понимание сферы культуры (особенно театральной сферы) и финансов, умение аргументированно излагать и обосновывать свое мнение.

Также претенденты на должность члена праавления Рижского русского театра им. М.Чехова будут оцениваться по таким критериям, как управление командой, стратегическое видение, ориентация на достижение результатов, принятие решений и ответственность.

Претенденты открытого конкурса, которые будут номинированы в третий тур конкурса, должны будут представить комиссии план развития для Рижского русского театра на ближайшие 5 лет, а также способы и средства для реализации плана.

Заявления на должность члена правления Рижского русского театра будет оценивать специально созданная комиссия по выдвижению кандидатур. Комиссию возглавляет Даце Вилсоне, государственный секретарь МВД, ее заместитель - Байба Закевица, заместитель госсекретаря Минкультуры по вопросам развития и финансов.

Членами комиссии также являются Гундега Палма (член правления VSIA "Jaunais Rīgas teatris"), Кристине Приеде (консультант отдела управления Межведомственного координационного центра). В качестве независимого эксперта комиссии приглашен Оярс Рубинс (член Театрального совета, председатель правления Латвийского союза театральных деятелей).

В соответствии с законодательством, зарплата члена правления Рижского русского театра установлена в размере 3414 евро в месяц (до уплаты налогов). Срок работы члена правления общества капитала — пять лет.

Как сообщалось, в начале января Министерство культуры решило не продлевать рабочие отношения с нынешним директором Русского театра имени Михаила Чехова Даной Бйорк.

Ранее министерство получило ряд писем с жалобами на управление театром. Бйорк обвиняли в недостатке лояльности, необоснованном увольнении сотрудников, плохом микроклимате и стиле управления. Но были письма и в поддержку Бйорк.

У министерства не имелось претензий к Бйорк, но было решено объявить новый конкурс, чтобы "объективно оценить работу прежнего руководства театра." При этом у Министерства культуры нет оснований считать, что Бйорк нелояльна латвийскому государству.

Минкульт призвал Бйорк подать заявку на новый конкурс, что она и сделала.