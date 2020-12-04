На "Кошкином доме" установили мемориальную плиту в честь режиссера Юриса Подниекса

5 декабря исполняется 70 лет легендарному режиссеру-документалисту Юрису Подниексу. На доме по ул Мейстару, 10("Кошкин дом"), где последние годы работала студия режиссера установлена мемориальная доска его памяти.

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Материал Delfi о Юрисе Подниексе с невероятными историями из его жизни и 5 версиями его таинственной гибели — читайте завтра.

Автор этой памятной плиты – известный скульптор Янис Струпулис. Бронзовый барельеф изготовлен по одной из последних фотографий Подниекса, сделанной классиком латвийской фотографии Вильгельмом Михайловским. На ней Юрис смотрит в сторону Бастионной горки, туда на свою последнюю съемку в январе 1991 года отправились операторы его группы Андрис Слапиньш и Гвидо Звайгзне.

Сам Юрис трагически ушел из жизни 23 июня 1992 года. В тот день он не вернулся с подводной охоты на озере Звиргзду. Тело режиссера нашли в озере на 8-й день. Официальная версия гласит, что произошел несчастный случай, к которому привели неисправный акваланг и слабое сердце Подниекса.

Однако журналист Татьяна Фаст в своей книге "Опасный свидетель. Тайна гибели Юриса Подниекса" рассматривает и другие версии. 20 января 1991 года три оператора – Юрис, Андрис и Гвидо стали свидетелями спецоперации по введению в Латвии президентского правления со стороны СССР и увидели то, что не предназначалось для чужих глаз. Двоих операторов сразила снайперская пуля. Не исключено, что третий свидетель тоже мог кому-то помешать.

Юрис Подниекс – один из самых известных латышских документалистов. Первое признание он получил благодаря своим операторским работам в фильмах Герца Франка "Старше на 10 минут" и "Запретная зона". Как режиссер прославился после авторского фильма "Созвездие стрелков". Настоящую всемирную славу ему принес фильм "Легко ли быть молодым?". Создавая 5-часовую эпопею "Мы", Подниекс объездил все горячие точки разваливающейся империи и, по сути, снял хронику развала СССР.

Инициатор установки памятной доски -- журналист и автор книги о Подниексе Татьяна Фаст говорит: "Мне кажется, Латвии очень не хватает реальных героев. Они нужны не только детям. Герои – это нравственные ориентиры, маяки. Люди устали от коррупции, вранья, фейков, они не знают, кому верить. А Подниекс – это ясность, красота, смелость. И еще это человек, благодаря которому Латвия обрела независимость. Снятые им и Александром Демченко кадры спецоперации советских войск в Литве в январе 1991 года облетели весь мир и остановили такую же операцию в Латвии. Таких, как Юрис, нельзя забывать.

Я благодарна всем, кто поддержал идею установления мемориальной плиты на Мейстару,10: владельцам дома -- Valsts akciju sabiedrībā "Valsts nekustamie īpašumi", а также Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Rīgas domes Pieninekļu padome, Rīgas pilsētas būvvalde. И тем, кто оказал материальную поддержку -- Baltic International bank и его главному акционеру Валерию Белоконю, которого Подниекс в свое время приглашал стать одним из героев фильма "Легко ли быть молодым?"

Из-за пандемийных ограничений торжественное мероприятие по открытию памятной доски Юрису Подниексу переносится на весну. Но уже сейчас любой желающий может индивидуально отдать дань памяти легендарному кинематографисту, оценив работу скульптора Яниса Струпулиса на Мейстару, 10.