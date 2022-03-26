На съемки зарубежного кино в Латвии выделят почти 800 тысяч евро
Foto: Mila Bule

C 28 марта до 28 апреля Латвийское агентство инвестиций и развития принимает заявки на государственное софинансирование для съемок зарубежного кино — игрового, анимационного, документального и телевизионного - в Латвии. На эти цели выделено 793 773 евро. Цель - привлечение иностранного финансирования в латвийскую киноиндустрию и другие отрасли, сообщает агентство LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сумма софинансирования для реализации одного проекта не ограничена, но она не может превышать финансирование, доступное в конкурсе. Также она может сочетаться с другими видами госфинансирования кинопроекта, но общие вложения государства не могут быть более половины от общих расходов кинопроекта в Латвии.

Фильм должен полностью или частично сниматься в Латвии, а для работы над ним использоваться услуги физических и юридических лиц, зарегистрированных в Латвии. Общее затраты на съемки игрового и анимационного кино — должны быть не меньше 711 436 евро, а документального - минимум 142 287 евро. В момент подачи заявки собственное финансирование в объеме не меньше 50% от общего кинобюджета должно быть уже доступно. Заявки можно подавать через платформу развития бизнеса business.gov.lv или на электронный адрес pasts@liaa.gov.lv.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя