Налетай! В Zuzeum открывается ежегодная арт-ярмарка Zandele

16 декабря в арт-центре Zuzeum пройдет открытие второй ярмарки Zandele, где можно приобрести работы известных латвийских художников разного времени - от первой половины XX века до наших современников.

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В целом на ярмарке будут представлены более 1000 произведений из собрания Зузансов — живопись, графика, декоративное искусство, плакаты, фарфор, книги. Цены варьируются от десяти до нескольких тысяч евро. Будут представлены работы таких художников, как Август Аннус, Джемма Скулме, Ансис Артумс, Александра Бельцова, Янис Циелавс, Янис Яунсудрабиньш, Хелена Хейнрихсоне, Ритумс Ивановс и многих других.

Организаторы рекомендуют посетить Zandele несколько раз, поскольку произведения искусства будут постоянно ротироваться. Проводниками по ярмарке станут сотрудники арт-центра, которые расскажут о работах и помогут определиться с выбором. По выходным для юных посетителей пройдут творческие мастерские.

Расписание и билеты — на сайте Zuzeum. Стоимость билета: 5 евро (последующие визиты бесплатны при предъявлении купона Zandele), студентам и пенсионерам - 2,50 евро, детям до 18 лет - бесплатно. Арт-ярмарка будет работать до 8 января.