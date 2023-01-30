Наш Вуди Аллен. В премьере Рижского русского театра сыграл брат Чулпан Хаматовой - тоже Ставрогина

Это у нас тут, что ни день, то война, а на другой стороне земного шара люди живут так, как будто ничего особенного в мире не происходит, а все катастрофы Вселенной сводятся к гаданию на подругах, с кем же изменил благоверный… Отвлечься от тяжелой и слабо зависящей от нас ежедневной повестки художественный руководитель Рижского русского театра им. М. Чехова режиссер Сергей Голомазов предлагает на комедию Вуди Аллена "Централ-парк Вест".

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Строго говоря, это не тот Вуди Аллен, которого зрители помнят в экранных версиях. В прочтении Голомазова мы не увидим коронного персонажа Вуди — мутного нытика с проплешиной на макушке, чья мещанская тяга к привычному укладу и едкие замечания в адрес более ярких оппонентов, вызывают нечто среднее между умилением и чувством превосходства. Но что мешает, придя домой, заполировать классическим Вуди? Тем более что рижский спектакль также компактен, как фильмы — один акт на полтора часа.

"От Вуди Аллена обычно ждут смешных историй, и он, как правило, оправдывает ожидания. Но "Централ-парк Вест" – не только эксцентричная комедия положений, но и саркастическая пьеса-разоблачение, и мне особенно интересен именно этот слой смыслов, - говорит о своем спектакле Сергей Голомазов.

Foto: Inese Kalniņa, no RKT arhīva

На фото: Екатерина Фролова, Игорь Чернявский, Шамиль Хаматов.

На поверхности – ситуация, достойная анекдота: супружеская измена и ряд сопутствующих сюрпризов для всех вовлеченных сторон. А вот если копнуть глубже, то вырисовывается более серьезная тема: как бы ни был человек успешен, состоятелен и удачлив, это не гарантирует наличия высоких душевных качеств и не страхует от внутренней пустоты и невежества, и рано или поздно подлинное содержание личности всё равно раскроется. К тому же в некоторых ситуациях шелуха – равно как и позолота – слезает особенно быстро, причем и с людей, и с отношений".

Трудно сказать, кто из зрителей насколько глубоко копал, но, судя по спорадически возникающим в зале смехоизвержениям, каждый эпицентр эмоций усматривал в пьесе свое — кого-то явно веселило "горе от ума" главной героини-психотерапини (Катя Фролова), кто-то не мог сдержаться от сентенций ее глуповатой подружки-соперницы (Вероника Плотникова), кто-то реагировал на незадачливую юную "джульетту" (Адрана Татьяна Зачест), у кого-то сводило живот от самодовольного муженька (Игорь Чернявский), а кто-то также бурно потешался над слабохарактерным супругом-другом (Шамиль Хаматов)...

Foto: Inese Kalniņa

Последний на сцене Рижского русского театра материализовался весьма неожиданно — в программке для этой роли был заявлен другой артист. До недавнего времени игравший в московской "Современнике" младший брат Чулпан вошел в игру рижского коллектива с органичностью кота на сцене.

Любопытное совпадение: если Чулпан в спектакле Херманиса Post Scriptum играет демонического Ставрогина из "Бесов", то герой Шамиля в "Централ-парк Вест" примеряет на себя тот же образ в комическом ключе — у его "Ставрогина" даже пистолет в руках разваливается, чтобы к концу спектакля таки выстрелить, но несмертельно... Такой поворот для Вуди Аллена не удивителен - он не раз признавался в любви к Достоевскому, считая, что жизнь сама по себе трагична, но внутри всегда есть комедийное начало.

Foto: Inese Kalniņa

На фото: Екатерина Фролова и копия Венеры Виллендорфской в разобранном виде.

Сценографию доверили еще одному привлеченному специалисту — главному художнику театра "Гешер" Михаилу Краменко. Декорация в виде 3D-пазла из частей гигантской золотой копии Венеры Виллендорфской (предположительно изображения древней Великой богини, хтонической Матери-Земли, найденной на раскопках в Австрии) сшивает прошлое и настоящее, Америку и Европу.

Foto: Inese Kalniņa

На фото: а так выглядит копия Венеры Виллендорфской в собранном виде.

Оригинальной 11-сантиметровой статуэтке из оолитового известняка - 29,5 тысяч лет. В Риге ее увеличенная инсталляция долгое время украшала вход в Академию художеств. Можно не сомневаться, что и 30 тысяч лет назад женщин любого конца света волновали ровно те же проблемы.

Foto: Inese ar Rego un mammu

Сквозная тема - песня Джона Леннона Come Together в мощном исполнении живой рок-группы и солиста Родиона Кузьмина. История этой композиции началась со знаменитой постельной акции "битлов" 1969 года в отеле Queen Elizabeth II, к которой по приглашению Леннона присоединился скандально известный психолог и исследователь LSD Тимоти Лири. Тимми собирался идти в губернаторы Калифорнии, Джонни предложил помощь. Так появилась песня, которая призывала "дать миру шанс". Правда, губернатором Лири так и не стал — попал в тюрьму за хранение марихуаны. А песня зажила своей жизнью.

Foto: Inese Kalniņa

Дадим и нашему Вуди шанс.