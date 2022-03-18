Назад в детство. Как рижанка Яна Воронова создала уникальный музей игрушек прошлого века

Среди экспонатов музея - не только лошадки-качалки, машинки, неваляшки и куклы. Здесь можно увидеть также распашонки и ползунки, в которых нынешние уже мамы, папы и даже дедушки с бабушками делали первые шаги. Бутылочки для кормления и пустышки, ретро-коляски, книги, планетоход знаменитой когда-то фабрики Straume (да, там делали не только кофемолки) и даже небольшая песочница с совочками и формочками. В целом - несколько тысяч экспонатов, возвращающих в далекое детство.
Создательница музея Яна Воронова признается, что ее коллекция родилась случайно - из желания добыть игрушку из собственного детства, но переросла в страстное увлечение, ставшее началом уникального музея. Теперь, благодаря Яне, каждый может хоть ненадолго отправиться в путешествие в прошлое, чтобы вспомнить счастливые беззаботные годы.
Яна, расскажите историю создания музея - от идеи до реализации.
Одна из первых игрушек в коллекции ко мне попала почти 13 лет назад, когда родился мой старший сын. До этого я совсем не интересовалась старыми вещами. Я искала интересные игрушки для сына на одном из латвийских порталов по продажам. Совершенно случайно увидела объявление о продаже карманной электронной игры "Электроника". Она мне напомнила о моем детстве, такой игры у меня не было. Я позвонила по указанному в объявлении номеру. Игра, к сожалению, была уже зарезервирована. Обещали перезвонить, если ее не купят. Я переживала, полночи не спала. Утром не выдержала и сама позвонила - и на том конце провода я услышала ответ, который и изменил мою жизнь. Мне сказали, что игру уже забрали. Человек даже виновато извинился. Передать не могу, как я расстроилась. И поставила себе цель найти эту игру. Стала следить за рынком игрушек и искала именно "Электронику". Так все и началось. Не прошло и недели, как я, счастливая, держала ее в руках.
Стала больше думать о своем детстве. Муж привез свои детские машинки для сына. Я стала вспоминать свои игрушки. Пересматривала фотографии. Сначала искала игрушки, которые были именно у меня. Захотелось снова поиграть в планетоход фабрики Straume - у многих была такая игрушка.
Так, медленно я стала пополнять свою коллекцию игрушками из детства. Их становилось все больше и больше. Дома был выделен отдельный уголок. Когда приходили гости, я с гордостью показывала свои экспонаты. Помню их восторг и радость. И поняла, что хочу дарить счастье. Машину времени еще не придумали, но я ее нашла! Это мой маленький музей, и я могу вернуть людей в их счастливое и беззаботное детство, а игрушка - это проводник. По образованию я - магистр социологии. И, конечно, через какое-то время просто увлеченность игрушками переросла в полное изучение истории игрушек, их авторов, заводов, фабрик, артелей. Ведь игрушка - это произведение искусства. Для меня еще важно посетить места, где производили игрушки. Так, 2 раза я ездила на завод "Красный треугольник" (Санкт-Петербург). Я общаюсь с разными коллекционерами по всему миру и по возможности посещаю похожие музеи в разных странах.
Я всегда говорила, что будет музей. Но всегда казалось, что у меня очень мало игрушек. Однажды подруга, видя, что дома уже просто нет места, не выдержала и отвезла меня в регистр предприятий, чтобы зарегистрировать музей. Потом мы нашли небольшое помещение в аренду, и я стала создавать в нем музей. Обустраивала сама около года, помогал только муж. Проработал музей в маленьком помещении недолго, всего 2 месяца - из-за эпидемиологический ситуации в стране я была вынуждена его закрыть. Было очень тяжело содержать помещение, арендодатель (департамент недвижимости Рижской думы) не шел на уступки, и я была вынуждена искать музею новый дом. Обращалась к Рижской думе, но там ответили, что в столице свободных помещений для музея нет. Нашла сама - и музей переехал в просторные светлые помещения бывшей швейной фабрики Latvija (ул. Дзервью, 6). 22 февраля мы закончили ремонт, а вскоре и открылись.
Пополнение коллекции происходит каждый день, сейчас выставлены не все экспонаты. Мы успели поработать всего несколько дней, а люди приходили по второму разу. Музей полностью содержится на личные средства и у него нет спонсоров.
Сколько сейчас экспонатов в музее?
Мне очень сложно ответить на этот вопрос сейчас, так как часть помещения еще заполнена коробками после переезда. К лету будут открыты и другие интересные комнаты для посетителей. Число экспонатов измеряется тысячами.
Какие именно игрушки можно увидеть в музее?
В музее представлены игрушки и другие экспонаты разных периодов и стран. Начиная с 1860 годов и до 2015. Игрушки знаменитых скульпторов, художников, например, Лев Наумович Сморгон, Марианна Мотовилова, Аэлита Эдуардовна Сылова, Лев Самсонович Разумовский, Маргарита Рейнгольдовна Димзе. Игрушки артелей, фабрик и известных заводов, таких как завод Straume, "Охтинский химический комбинат", "Донецкая фабрика игрушек", "Красный треугольник", Piko, Margarete Steiff, Armand Marseille, Sonneberg, "Неринга" и многие другие.
Игрушки разных стран: Америка, Испания, Япония, Китай ,Германия, Англия, Индия, Франция, и бывших стран Советского Союза и других.
Есть ли уникальные экспонаты и какие именно, в чем их уникальность?
Есть интересные ранние игрушки латвийских производителей. Кукла в национальном костюме производства Straume. В 1967 году одна из 1400 экземпляров отправилась на Всемирную выставку в Монреаль. Пару лет назад дочка своей маме прислала эту куклу из Соединенных Штатов Америки в Украину. В прошлом году из Украины она прилетела в Латвию. Вот такое долгое путешествие. Но кукла в "родной" коробке и словно вчера из магазина.
Есть интересная резиновая куколка из монастыря. Ее много лет хранила монахиня. Уже долгое время ее очень сложно атрибутировать, но она из очень ранних игрушек. Есть еще интересная пара клоунов - больше 20 лет они путешествовали в машине с хозяином по всему миру, а теперь живут в музее. Историй интересных очень много.
Как вы собирали игрушки для экспозиции?
Искала на базарчиках, аукционах, как местных, так и за границей. Люди предлагали, многие уже знали, что я собираю игрушки. Если что-то видела, могла поехать хоть ночью в любой конец нашей страны. Просила, чтобы дарили друзья на праздники. Для меня и сейчас это самые ценные подарки. Ведь они будут радовать посетителей моего музея. Ездила в другие страны за игрушками. Собирала определенных авторов и фабрик. Сейчас прислушиваюсь к посетителям. Интересуюсь, что они хотели бы видеть, чего у меня нет. Потом ставлю цель и это случайным образом появляется в музее. Даже просто находила на улице. У каждой игрушки в музее своя история. Но они все самые дорогие для меня.
А можно ли с ними поиграть?
Да, игрушками можно не только любоваться, но и поиграть. Есть отдельный интерактивный уголок. Там можно познакомиться с популярной периодикой прошлого века, сказками, рассказами. Поиграть с разными экспонатами. Не только дети играют, но и взрослые. Особенно всем нравится песочница с лопатками, машинками и металлическими формочками. Дети могут покататься на педальных машинках или лошадках.
На ваш взгляд, это больше ностальгия по ушедшему детству для взрослых или исторические свидетельства той эпохи?
Для посетителей это в первую очередь ностальгия по ушедшему детству. Самая частая фраза, которую произносят в музее - "это помню, это у меня было'', и самое главное - это улыбки. Мне часто говорят: ''Спасибо за воспоминания''. Не все углубляются в историю игрушек, как это делаю я. Игрушка может нам рассказать об исторических событиях, кем и для чего она была создана, почему она так выглядит, как и кого она воспитывала. Для многих музей - это машина времени, а игрушка - инструмент, который помогает вернуться в беззаботное детство. Но мы не должны забывать историю игрушек нашей страны. Ее нужно сохранить, как культурное наследие, и не забывать имен художников, названия фабрик, которые дарили нам радость.
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