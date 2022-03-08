Названы лауреаты конкурса "Восходящие звезды 2022"

Завершились Дни Михаила Казиника в Риге. В этом году в конкурсе приняли участие более пятидесяти конкурсантов.

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Михаил Казиник и члены жюри высоко оценили подготовку участников и выразили надежду, что победители конкурса скоро представят Латвию на лучших сценах мира.

"Я счастлив, что из года в год наши лауреаты показывают величайший уровень профессионализма и артистизма на конкурсе "Восходящие звезды", - комментирует всемирно известный музыковед, педагог, музыкант и просветитель Михаил Казиник. - На Гала-концерте я откровенно заявил - это мировой уровень, любой из молодых артистов готов для выступления на сцене в любом городе мира. Спасибо педагогам, спасибо таланту, труду и упорству наших детей. Несмотря на все тяготы современного общества, войны и кризисы - только с музыкой и пламенным сердцем можно выстоять и изменить наш мир".

Победители конкурса "Восходящие звезды 2022":

Инструменталисты

юниоры

5-7 лет

1 премия: Ника Бурак (Эстония), Полина Свирина (Латвия), София Полищук (Латвия)

2 премия: Полина Семенова (Латвия)

8-10 лет

1 премия: Мария Белявская (Эстония), Денизе Гоксу (Латвия)

2 премия: Эрик Хаги (Эстония)

3 премия: Алиса Чернова (Латвия), Алина Карпова (Белоруссия), Максим Верязов (Испания)

11-12 лет

1 премия: София Милехина (Россия)

2 премия: Ольга Фокина (Латвия)

13-15 лет

1 премия: Анна Арсеньева (Эстония), Рейнис Рудзитис (Латвия), Анастасия Свирина (Латвия)

2 премия: София Ивахнова (Латвия)

3 премия: Арсений Герт (Россия)

Гран-при: Евгения Подшибякина (Россия)

сениоры 16+

16-17 лет

1 премия: Анкит Трипатхи (Латвия), Екатерина Винярская (Латвия)

2 премия: Эвелина Якушкина (Латвия)

Гран-при: Мария Плискина (Швейцария)

Вокалисты

юниоры

3 премия: Ричард Матешин (Латвия)

Специальный приз: Алмансур Карабеков (Казахстан)

сениоры (16-25 лет)

1 премия: Елизавета Галкина (Латвия)

3 премия: Анния Упениеце (Латвия)

сениоры 25+

2 премия: Алена Милашкина (Латвия)

3 премия: София Плиско (Литва)

сениоры 30+

3 премия: Марианна Завадска (Латвия)

Гран-при: Катажина Дударева (Латвия)

Особая благодарность концертмейстеру Лилии Саркисян.

Сертификаты на мастер-класс от Михаила Светлова получила Елизавета Галкина, от Юлии Васильевой - Катажина Дударева, и Рейнис Рудзитис – от Ивара Безпрозванова.

В состав жюри конкурса "Восходящие звезды 2022" вошли именитые музыканты и педагоги со всего мира: профессор истории музыки и этномузыколог Латвийской музыкальной академии Борис Аврамец (Латвия); пианист, доцент кафедры камерного ансамбля СПГК им. Римского-Корсакова Станислав Соловьев (Россия); прима Латвийской национальной оперы, сопрано Юлия Васильева (Латвия); всемирно известный оперный певец, бас Mихаил Светлов (США); скрипач-виртуоз, полистилист, импровизатор Андрей Чистяков (Россия); оперная певица, меццо-сопрано Элизабетта Раколта (США); председатель жюри – всемирно известный музыковед, педагог, музыкант, просветитель, маэстро Михаил Казиник.