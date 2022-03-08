Названы лауреаты конкурса "Восходящие звезды 2022"

Завершились Дни Михаила Казиника в Риге. В этом году в конкурсе приняли участие более пятидесяти конкурсантов.
Михаил Казиник и члены жюри высоко оценили подготовку участников и выразили надежду, что победители конкурса скоро представят Латвию на лучших сценах мира.
"Я счастлив, что из года в год наши лауреаты показывают величайший уровень профессионализма и артистизма на конкурсе "Восходящие звезды", - комментирует всемирно известный музыковед, педагог, музыкант и просветитель Михаил Казиник. - На Гала-концерте я откровенно заявил - это мировой уровень, любой из молодых артистов готов для выступления на сцене в любом городе мира. Спасибо педагогам, спасибо таланту, труду и упорству наших детей. Несмотря на все тяготы современного общества, войны и кризисы - только с музыкой и пламенным сердцем можно выстоять и изменить наш мир".
Победители конкурса "Восходящие звезды 2022":
Инструменталисты
юниоры
5-7 лет
1 премия: Ника Бурак (Эстония), Полина Свирина (Латвия), София Полищук (Латвия)
2 премия: Полина Семенова (Латвия)
8-10 лет
1 премия: Мария Белявская (Эстония), Денизе Гоксу (Латвия)
2 премия: Эрик Хаги (Эстония)
3 премия: Алиса Чернова (Латвия), Алина Карпова (Белоруссия), Максим Верязов (Испания)
11-12 лет
1 премия: София Милехина (Россия)
2 премия: Ольга Фокина (Латвия)
13-15 лет
1 премия: Анна Арсеньева (Эстония), Рейнис Рудзитис (Латвия), Анастасия Свирина (Латвия)
2 премия: София Ивахнова (Латвия)
3 премия: Арсений Герт (Россия)
Гран-при: Евгения Подшибякина (Россия)
сениоры 16+
16-17 лет
1 премия: Анкит Трипатхи (Латвия), Екатерина Винярская (Латвия)
2 премия: Эвелина Якушкина (Латвия)
Гран-при: Мария Плискина (Швейцария)
Вокалисты
юниоры
3 премия: Ричард Матешин (Латвия)
Специальный приз: Алмансур Карабеков (Казахстан)
сениоры (16-25 лет)
1 премия: Елизавета Галкина (Латвия)
3 премия: Анния Упениеце (Латвия)
сениоры 25+
2 премия: Алена Милашкина (Латвия)
3 премия: София Плиско (Литва)
сениоры 30+
3 премия: Марианна Завадска (Латвия)
Гран-при: Катажина Дударева (Латвия)
Особая благодарность концертмейстеру Лилии Саркисян.
Сертификаты на мастер-класс от Михаила Светлова получила Елизавета Галкина, от Юлии Васильевой - Катажина Дударева, и Рейнис Рудзитис – от Ивара Безпрозванова.
В состав жюри конкурса "Восходящие звезды 2022" вошли именитые музыканты и педагоги со всего мира: профессор истории музыки и этномузыколог Латвийской музыкальной академии Борис Аврамец (Латвия); пианист, доцент кафедры камерного ансамбля СПГК им. Римского-Корсакова Станислав Соловьев (Россия); прима Латвийской национальной оперы, сопрано Юлия Васильева (Латвия); всемирно известный оперный певец, бас Mихаил Светлов (США); скрипач-виртуоз, полистилист, импровизатор Андрей Чистяков (Россия); оперная певица, меццо-сопрано Элизабетта Раколта (США); председатель жюри – всемирно известный музыковед, педагог, музыкант, просветитель, маэстро Михаил Казиник.