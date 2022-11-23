Названы лауреаты "Ночи лицедеев". Лучшая актриса - Чулпан Хаматова

23 ноября были объявлены лауреаты национальной театральной премии "Ночь лицедеев". "Гвоздем сезона", получившим награду сразу в четырех номинациях, стала постановка Rothko театра "Дайлес", а начавшая в этом году работу в труппе Нового Рижского театра Чулпан Хаматова названа лучшей актрисой.

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Премию в этом году вручали в 29 раз - в целом в 13 номинациях. В течение сезона жюри оценило более сотни спектаклей.

Лауреаты премии "Ночь лицедеев":

Постановка крупной формы

Rotkho (театр "Дайлес")

Постановка малой формы

Kalendārs mani sauc (Валмиерский театр)

Постановка для детей/подростков

Доктор Айболит (Рижский Русский театр им. Михаила Чехова)

Лучший режиссер

Лукаш Тварковский (Rotkho, театр "Дайлес")

Лучшая актриса

Чулпан Хаматова (Post Scriptum, Новый Рижский театр)

Лучшая актриса второго плана

Вита Варпиня (Rotkho, театр "Дайлес")

Лучший актер

Каспар Звигулис (Mazā naudiņa, Национальный театр)

Лучший актер второго плана

Каспар Годс (Līnenas skaistumkaraliene, Лиепайский театр)

Дебютант года

Иева Эстере Баркане (Kam bail no Virdžīnijas Vulfas?, Валмиерский театр)

Ритвар Логинс (Jaunie latviešu stāsti. 3. vakars, Новый Рижский театр)

Лучшая работа в драматургии

Карлис Круминьш, Искусственный Интеллект (Frankenšteina komplekss, Dirty Deal Teatro)

Лучший автор визуального образа

Фабьен Леде (Rotkho, театр "Дайлес)

Рейнис Сухановс (Grimmi, Лиепайский театр)

Лучшая музыкальная работа

Карлис Тоне (Nēmiz pǟl!, KVADRIFRONS)

Лучший хореограф

Элина Гединя, Рудольa Гединьш (Ļoti labas minūtes, театр "Дайлес")

Специальный приз жюри

Экспериментальная опера Vēsā

Пожизненный вклад в театральное искусство

Айна Матиса - режиссер, педагог сценической речи, профессор Академии культуры

Эдмунд Фрейбергс - актер, режиссер, преподаватель актерского мастерства

Приз зрительских симпатий

Актриса года - Элина Ване (Kam bail no Virdžīnijas Vulfas?, Валмиерский театр)

Актер года - Каспар Звигулис (Mazā naudiņa, Национальный театр)

Постановка года - Mēs, roks, sekss un PSRS (Валмиерский театр)

Приз симпатий молодежно-детского жюри

Pavasaris (театр "Дайлес")

Приз театральных инноваций от Latvijas Mobilais Telefons

Rotkho (театр "Дайлес")