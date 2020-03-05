Организаторы ежегодных "Дней Михаила Казиника", в рамках которых традиционно проходит конкурс молодых исполнителей "Восходящие звезды", назвали имена лауреатов.
В этом году в творческом состязании приняли участие более 50 талантливых музыкантов и вокалистов из Латвии, Белоруссии, Израиля, Швейцарии, Эстонии, Великобритании и других стран. Лучшие конкурсанты вышли на сцену в Гала-концерте вместе с известными музыкантами и Михаилом Казиником.
"Мы очень воодушевлены результатами этот года, - рассказывает продюсер и организатор Дней Михаила Казиника Галина Полторак. - Уровень участников высочайший. У нас получился выдающийся Гала-концерт. Мы благодарны нашим зрителям за такую поддержку - все концерты прошли с аншлагом. Многие из наших лауреатов поедут на другие престижные конкурсы с нашей поддержкой".
Лауреаты:
Вокал
III место в разных возрастных категориях:
/ среди юниоров:
Анете Грабчика, Латвия (13-15)
/ среди сениоров:
Вика Вогина, Латвия (16-17), Елизавета Галкина, Латвия (18-24), Клемент Алексан, Латвия (18-24), Алена Милашкина, Латвия (25-30)
II место в разных возрастных категориях:
/ среди сениоров:
Маори Авни, Израэль (16-17), Катажина Дударева, Латвия (18-24)
I место в разных возрастных категориях:
/ среди юниоров:
Соня Буковская, Израиль (8-10)
/ среди сениоров:
Даниил Кузьмин, Латвия (18-24)
Гран При
Настасья Храпицкая, Беларусь
Инструменталисты
III место в разных возрастных категориях:
/ среди юниоров:
Юлия Василькова, ф-но, Латвия (8-10), Эдуард Домбровский, ф-но, Латвия (8-10), Мария Алекса Муйжземниеце ф-но, Латвия, (11-12), Никола Мисане, скрипка
Латвия (13-15)
/ среди сениоров:
Владислава Зубовича, аккордеон, Латвия (16-17)
II место в разных возрастных категориях:
/ среди юниоров:
Мила Голубева, ф-но, Латвия (5-7), Мария Белявская, ф-но, Эстония (8-10), Мария Краснова, арфа, Эстония (8-10)
/ среди сениоров:
Даниил Мицкевич, ф-но, Латвия (16-17), Виталий Гинзикевич, аккордеон, Латвия (16-17)
I место в разных возрастных категориях:
/ среди юниоров:
София Семенова, скрипка, Латвия (8-10), Амелия Линсдале, скрипка, Великобритания (11-12), Анна Арсеньева, ф-но Эстония (11-12), Ливия Букша, скрипка, Латвия (13-15), Анкитс Трипатхи, скрипка, Латвия (13-15), София Брансон, скрипка, Швейцария (13-15)
/ среди сениоров:
Петерис Паулицанс, гитара, Латвия (16-17), струнный ансамбль "AmberStrings", Латвия (16-17), Maрия Плискина, скрипка, Швейцвия (18-24)
Гран При
/ среди юниоров-инструменталистов:
Любовь Храпицкая, скрипка, Беларусь
/ среди сениоров–инструменталистов:
Мария Кожаринова, ф-но, Россия
Эмилия Букша, скрипка, Латвия
/ среди коллективов
фортепианный квартет, Санкт-Петербург, Россия - Мария Кожаринова, Мария Лысикова, Яна Кусяк, Юлия Муравьева
Специальный приз: дуэт вокал-скрипка, Настасья и Любовь Храпицкие, Беларусь.