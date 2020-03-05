Организаторы ежегодных "Дней Михаила Казиника", в рамках которых традиционно проходит конкурс молодых исполнителей "Восходящие звезды", назвали имена лауреатов.

В этом году в творческом состязании приняли участие более 50 талантливых музыкантов и вокалистов из Латвии, Белоруссии, Израиля, Швейцарии, Эстонии, Великобритании и других стран. Лучшие конкурсанты вышли на сцену в Гала-концерте вместе с известными музыкантами и Михаилом Казиником.

"Мы очень воодушевлены результатами этот года, - рассказывает продюсер и организатор Дней Михаила Казиника Галина Полторак. - Уровень участников высочайший. У нас получился выдающийся Гала-концерт. Мы благодарны нашим зрителям за такую поддержку - все концерты прошли с аншлагом. Многие из наших лауреатов поедут на другие престижные конкурсы с нашей поддержкой".

Лауреаты:

Вокал

III место в разных возрастных категориях:

/ среди юниоров:

Анете Грабчика, Латвия (13-15)

/ среди сениоров:

Вика Вогина, Латвия (16-17), Елизавета Галкина, Латвия (18-24), Клемент Алексан, Латвия (18-24), Алена Милашкина, Латвия (25-30)

II место в разных возрастных категориях:

/ среди сениоров:

Маори Авни, Израэль (16-17), Катажина Дударева, Латвия (18-24)

I место в разных возрастных категориях:

/ среди юниоров:

Соня Буковская, Израиль (8-10)

/ среди сениоров:

Даниил Кузьмин, Латвия (18-24)

Гран При

Настасья Храпицкая, Беларусь

Инструменталисты

III место в разных возрастных категориях:

/ среди юниоров:

Юлия Василькова, ф-но, Латвия (8-10), Эдуард Домбровский, ф-но, Латвия (8-10), Мария Алекса Муйжземниеце ф-но, Латвия, (11-12), Никола Мисане, скрипка

Латвия (13-15)

/ среди сениоров:

Владислава Зубовича, аккордеон, Латвия (16-17)

II место в разных возрастных категориях:

/ среди юниоров:

Мила Голубева, ф-но, Латвия (5-7), Мария Белявская, ф-но, Эстония (8-10), Мария Краснова, арфа, Эстония (8-10)

/ среди сениоров:

Даниил Мицкевич, ф-но, Латвия (16-17), Виталий Гинзикевич, аккордеон, Латвия (16-17)

I место в разных возрастных категориях:

/ среди юниоров:

София Семенова, скрипка, Латвия (8-10), Амелия Линсдале, скрипка, Великобритания (11-12), Анна Арсеньева, ф-но Эстония (11-12), Ливия Букша, скрипка, Латвия (13-15), Анкитс Трипатхи, скрипка, Латвия (13-15), София Брансон, скрипка, Швейцария (13-15)

/ среди сениоров:

Петерис Паулицанс, гитара, Латвия (16-17), струнный ансамбль "AmberStrings", Латвия (16-17), Maрия Плискина, скрипка, Швейцвия (18-24)

Гран При

/ среди юниоров-инструменталистов:

Любовь Храпицкая, скрипка, Беларусь

/ среди сениоров–инструменталистов:

Мария Кожаринова, ф-но, Россия

Эмилия Букша, скрипка, Латвия

/ среди коллективов

фортепианный квартет, Санкт-Петербург, Россия - Мария Кожаринова, Мария Лысикова, Яна Кусяк, Юлия Муравьева

Специальный приз: дуэт вокал-скрипка, Настасья и Любовь Храпицкие, Беларусь.