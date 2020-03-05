Publicitātes foto
Foto: Publicitātes foto

Организаторы ежегодных "Дней Михаила Казиника", в рамках которых традиционно проходит конкурс молодых исполнителей "Восходящие звезды", назвали имена лауреатов.

В этом году в творческом состязании приняли участие более 50 талантливых музыкантов и вокалистов из Латвии, Белоруссии, Израиля, Швейцарии, Эстонии, Великобритании и других стран. Лучшие конкурсанты вышли на сцену в Гала-концерте вместе с известными музыкантами и Михаилом Казиником.

"Мы очень воодушевлены результатами этот года, - рассказывает продюсер и организатор Дней Михаила Казиника Галина Полторак. - Уровень участников высочайший. У нас получился выдающийся Гала-концерт. Мы благодарны нашим зрителям за такую поддержку - все концерты прошли с аншлагом. Многие из наших лауреатов поедут на другие престижные конкурсы с нашей поддержкой".

Лауреаты:

Вокал

III место в разных возрастных категориях:
/ среди юниоров:
Анете Грабчика, Латвия (13-15)

/ среди сениоров:
Вика Вогина, Латвия (16-17), Елизавета Галкина, Латвия (18-24), Клемент Алексан, Латвия (18-24), Алена Милашкина, Латвия (25-30)

II место в разных возрастных категориях:
/ среди сениоров:
Маори Авни, Израэль (16-17), Катажина Дударева, Латвия (18-24)

I место в разных возрастных категориях:
/ среди юниоров:
Соня Буковская, Израиль (8-10)

/ среди сениоров:
Даниил Кузьмин, Латвия (18-24)

Гран При
Настасья Храпицкая, Беларусь

Инструменталисты

III место в разных возрастных категориях:
/ среди юниоров:
Юлия Василькова, ф-но, Латвия (8-10), Эдуард Домбровский, ф-но, Латвия (8-10), Мария Алекса Муйжземниеце ф-но, Латвия, (11-12), Никола Мисане, скрипка
Латвия (13-15)

/ среди сениоров:
Владислава Зубовича, аккордеон, Латвия (16-17)

II место в разных возрастных категориях:
/ среди юниоров:
Мила Голубева, ф-но, Латвия (5-7), Мария Белявская, ф-но, Эстония (8-10), Мария Краснова, арфа, Эстония (8-10)

/ среди сениоров:
Даниил Мицкевич, ф-но, Латвия (16-17), Виталий Гинзикевич, аккордеон, Латвия (16-17)

I место в разных возрастных категориях:
/ среди юниоров:
София Семенова, скрипка, Латвия (8-10), Амелия Линсдале, скрипка, Великобритания (11-12), Анна Арсеньева, ф-но Эстония (11-12), Ливия Букша, скрипка, Латвия (13-15), Анкитс Трипатхи, скрипка, Латвия (13-15), София Брансон, скрипка, Швейцария (13-15)

/ среди сениоров:
Петерис Паулицанс, гитара, Латвия (16-17), струнный ансамбль "AmberStrings", Латвия (16-17), Maрия Плискина, скрипка, Швейцвия (18-24)

Гран При
/ среди юниоров-инструменталистов:
Любовь Храпицкая, скрипка, Беларусь

/ среди сениоров–инструменталистов:
Мария Кожаринова, ф-но, Россия
Эмилия Букша, скрипка, Латвия

/ среди коллективов
фортепианный квартет, Санкт-Петербург, Россия - Мария Кожаринова, Мария Лысикова, Яна Кусяк, Юлия Муравьева

Специальный приз: дуэт вокал-скрипка, Настасья и Любовь Храпицкие, Беларусь.

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

0

Source

DELFI Showtime
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

актуальные мероприятия

Bilešu paradīze
Leonīda Agutina un Anželikas Varumas koncerts Смотреть

Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум
MŪSU KLASE Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

НАШ КЛАСС театр Вахтангова, Москва
UZSMAIDI MUMS DIEVS Vahtangova teātris, Maskava Смотреть

УЛЫБНИСЬ НАМ, ГОСПОДИ! театр Вахтангова, Москва
SPARTAKS - Maskavas Valsts akadēmiskā baleta teātra balets, veltījums Māra Liepas piemiņai Смотреть

Московский Государственный Академический театр Классического Балета СПАРТАК ПОСВЯЩЕННЫЙ МАРИСУ ЛИЕПЕ
TURANDOTA Смотреть

ТУРАНДОТ
HAMLETS. (NE)STĀSTI MAN PASAKAS Смотреть

ГАМЛЕТ. (НЕ) РАССКАЗЫВАЙ МНЕ СКАЗКИ
Gruzijas koris BASIANI /Gruzijas valsts folkloras kora ansamblis/ Смотреть

ПАТРИАРШИЙ ХОР ГРУЗИИ «БАСИАНИ»
DENISS MACUJEVS Смотреть

Денис Мацуев
NABUKO Смотреть

НАБУККО

Comment Form