Названы победители конкурса "Таланты Инессы Галанте"

Определены победители VIII-го конкурса молодых исполнителей "Таланты Инессы Галанте".

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Лауреатами в категории "Искусство вокала" стали: Эдгарс Ошлея (1 место), Анния Кристиана Адамсоне (2 место), Дайнис Калначс (3 место), в категории "Игра на струнных инструментах" победителями стали: Мария Геворкян (скрипка, 1 место), Серафина Яффе (Serafina Jaffé) (арфа, 2 место), Катрина Анна Рандо (виолончель, 3 место); в категории "Игра на клавишных инструментах" - Мария Мишель Яунземе (фортепиано, 1 место), Александр Комка (фортепиано, 2 место), Матвей Фокин (фортепиано, 3 место); в категории "Игра на ударных и духовых инструментах" - Мартиньш Зуйс (труба, 1 место), Эмиль Лисов (ударные, 2 место), Клер Куликауска (флейта, 3 место).

Впервые в этом году муза и основатель конкурса Инесса Галанте учредила особую личную награду – денежную премию и персональный мастер класс - для трех финалистов конкурса из разных категорий. Ими стали вокалисты Эдгарс Ошлея, Анния Кристиана Адамсоне и трубач Мартиньш Зуйс. Также Инесса Галанте отдельно отметила вокалистку Анастасию Долгоненко - она получает "Приз за артистизм" - мастер класс с Инессой Галанте.

Партнер конкурса – благотворительный фонд VIVAT Future традиционно поддержит нескольких участников конкурса в приобретении музыкальных инструментов и оплате мастер классов. Организатор конкурса "Фонд Инессы Галанте" и профессиональное жюри вынесли свои рекомендации и помощь получат: пианистка Мария Мишель Яунземе (грант на 3200 евро), скрипачка Мария Геворкян (грант на 1500 евро) и флейтистка Анете Дунтава (грант на 3500 евро).

Также один из вокалистов конкурса "Таланты Инессы Галанте 2021" получит уникальную возможность - право претендовать на стипендию от шведского благотворительного фонда Anders Wall Foundation, ежегодно присуждаемый молодым вокалистам. В ноябре первый отборочный тур прошла Илзе Гревеле - Скарайне, лауреат прошлого конкурса "Таланты Инессы Галанте", и в январе 2022 года она сможет отправиться в Стокгольм на финальное прослушивание.

Специальный приз победителю в номинации "Зрительская симпатия" - подарочный сертификат стоимостью 200 евро на комфортабельное проживание в отеле Wellton Riverside SPA - получила юная пианистка Мария Мишель Яунземе. Она набрала на официальном сайте конкурса за свое видеовыступление 6406 голосов. Организаторы конкурса выражают большую благодарность всем зрителям, кто поддержал ярких и талантливых юных музыкантов со всего мира и принял участие в голосовании.

Организаторы конкурса благодарят за поддержку многолетнего партнера "Фонда Инессы Галанте" - организацию Nākotnes Atbalsta fonds.

Специальный приз от партнера проекта – медиа холдинга Mix Media Group - приглашение в эфир радио Baltkom 93.9 получит Анастасия Долгоненко.

Также лауреаты конкурса получили подарочные карты на посещение мультимедийных выставок в пространстве DIGITAL ART HOUSE и подписные абонементы на журнал OK! от издательского дома Rīgas Viļņi.

В состав жюри конкурса "Таланты Инессы Галанте 2021" вошли опытные педагоги и профессиональные музыканты: Томс Островскис, Сергей Егерс, Дагния Стаке, Андрис Вецумниекс, Тереза Зиберте-Ияба, Айнар Шабловский. Председатель жюри - патронесса конкурса, обладательница ордена Трех звезд за вклад в культуру оперная певица Инесса Галанте.