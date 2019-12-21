Названы самые высокооплачиваемые писатели мира
Foto: DELFI.ee

Журнал Forbes назвал наиболее высокооплачиваемых литераторов в мире. На первой строчке в 2019 году оказалась британская писательница Джоан Роулинг.

Ее доход эксперты оценили в 92 миллиона долларов. Большая часть суммы сложилась из отчислений за использование бренда Гарри Поттера.

На второй строчке оказался Джеймс Паттерсон, получивший 70 миллионов. Он является самым богатым литератором в США. Его книга "Президент пропал", написанная в соавторстве с Биллом Клинтоном, стала самым продаваемым фантастическим романом в 2018 году. Третье место заняла бывшая первая леди США Мишель Обама, впервые оказавшая в рейтинге. Ее мемуары были проданы тиражом более чем 10 миллионов копий.

За ней идут Джефф Кинни, заработавший 20 миллионов долларов, и Стивен Кинг, получивший 17 миллионов. Кинг опустился с третьего на пятое место по сравнению с рейтингом прошлого года, поскольку его доход снизился на 10 миллионов долларов.

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru

Tags

Forbes Билл Клинтон Гарри Поттер Джоан Роулинг Мишель Обама Стивен Кинг

актуальные мероприятия

Bilešu paradīze
RIEKSTKODIS Смотреть

ЩЕЛКУНЧИК
RĪGAS ZIEMASSVĒTKU KONCERTS 2019 Смотреть

 Рижский Рождественский концерт
balets RIEKSTKODIS / Maskavas teātris KLASISKAIS BALETS Смотреть

балет Щелкунчик/ Московский театр «Классический балет»
JEVGEŅIJS GRIŠKOVECS - VIENLAICĪGI Смотреть

Евгений Гришковец 'Одновременно'
AMERIKĀŅU KALNIŅI - Maskavas valsts teātra ĻENKOM pirmizrāde Смотреть

Американские горки - Московский театр «ЛЕНКОМ»

Comment Form