Не аплодируйте! PS: Как Херманис через Хаматову провел сеанс экзорцизма над Путиным

"ЭТО чистый сатанизм явился на Землю. ЭТО черная месса, жертвоприношения… Мы с этим имеем дело", - провозглашает с экрана Алексей Арестович. Про ЭТО - две премьеры Нового Рижского театра. Постановку о Донбассе по пьесе Наталки Ворожбит "Плохие дороги" создала Кристине Крузе. А ее муж Алвис Херманис - моноспектакль Post Scriptum с Чулпан Хаматовой. По Достоевскому и Политковской. Со зрителей срывают кожу, оглушают, отправляют в газовую камеру и… запрещают аплодировать. Дальше - бесконечное молчание в память жертв Украины и миллионов женщин, чье имя сегодня — надежда.

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Как бывшие милые детишки превращаются в людей, которые убивают других людей, сбрасывают бомбы на роддом или театр с надписью "ДЕТИ", превращают лазалки и качельки с карусельками в тлеющие помпеи? Как получилось, что матери бывших милых мальчиков-зайчиков боятся узнать, живы ли их дети? А жены, бывшие девочки-белочки, советуют бывшим мальчикам-зайчикам насиловать и грабить других бывших и настоящих девочек-белочек?

Главный режиссер НРТ Алвис Херманис, сам отец семерых детей, сорвал с себя кожу и вскипятил мозг с первых дней войны. Почти каждый день он публикует посты на фейсбуке - свои попытки понять природу Зла и какую роль в ней сыграли "veļikaja russkaja kuļtura" и "duhovnostj".

Своим медиумом, в каком-то смысле куклой вуду, режиссер избрал бежавшую с началом войны в Ригу актрису Чулпан Хаматову — маму трех дочерей и спасительницу жизни десятков тысяч российских детей, во имя которых десять лет назад она заключила… поддержала выборную кампанию главного оппонента Херманиса — Владимира Путина. Но все иголки - под кожу Чулпан. В новом образе до боли напоминающую такую же решительную и хрупкую женщину - Анну Политковскую.

Pre scriptum: плохие дороги

Сперва предполагалось, что Чулпан будет играть один из образов женщин Донбасса в спектакле "Плохие дороги". Какой конкретно — история умалчивает. Возможно, той, которая -надцатая фронтовая подруга (Мария Линарте) и вынуждена везти обезглавленный труп своего любимого к законной жене. Или той (Инга Тропа), которая попадает в плен к садисту-днровцу (Каспарс Знотиньш): изнасилованная и обгаженная, она возвращает его память в детство - просветляет и убивает, чтобы спастись. Или той, которая еще совсем юная, только на пороге любви, но уже сирота, ежащаяся на весь мир…

Foto: Jānis Deinats

Пьеса Наталки Ворожбит — осмысление ее поездок в посткрымовский Донбасс - пять новелл про мир, которым правит война, ставшая обыденностью и унылым повседневным фоном, но неизменно диктующая свои правила. У всех историй — одна точка отсчета: винтовка рождает власть, власть рождает насилие. И один фон — детская площадка на фоне руин. Остаться человеком в таких условиях — миссия почти невыполнимая. Почти.

Спектакль заканчивается чтением сводок самых жутких новостей из Украины — кровь, насилие, смерть — голоса актеров сливаются в нестерпимый гул, похожий на сирену. В возможности присоединиться к хору автор Хаматовой отказала. "Сказала, что русских актеров, при всем ее хорошем отношении ко мне, в спектакле быть не может", - передала ее слова Чулпан.

Потом была идея сделать спектакль про судьбы русских и латышских поэтов, которые жили в условиях несвободы и пострадали от системы. Чулпан уже начала подбирать стихи… Но тут случилась Буча. Музы потеряли дар речи. Поэты уступили место Бесам.

Foto: DELFI

На фото - программки к параллельно идущим спектаклям "Плохие дороги" и Post Scriptum.

Post Scriptum: последняя Надежда



Идея объединить в моноспектакле историю "Норд-Оста" в изложении Анны Политковской и неопубликованную при царской и советской власти главу "Бесов" Достоевского принадлежит Херманису.

Foto: Jānis Deinats

Чулпан безоговорочно поверила чутью режиссера, которое не подвело в два прошлых раза — на постановках "Рассказов Шукшина" и "Горбачев". Первая была поставлена после вооруженного конфликта в Южной Осетии и идет в Театре Наций до сих пор, уже без Чулпан.

В 2014 году Херманис резко отреагировал на захват Крыма и Донбасса, отказавшись ото всех российских проектов. За свою позицию он был внесен в "черный список" невъездных в Россию. Это не помешало Путину прийти в театр на "Рассказы" и после речи о "простом русском народе" похвалить "режиссера и артистов — они под стать гениальному автору". Херманис тогда заявил, что это не по-мужски, брать в союзники умерших классиков - то Пушкина, то Высоцкого, то Шукшина. И сказал, что нелогичное поведение Путина опасно, "как сломанная игрушка, движения которой нельзя прогнозировать".

И все же, спустя 6 лет, во время пандемии Херманис прервал свое российское молчание, чтобы поставить в Театре наций спектакль "Горбачев". Исполнитель главной роли Евгений Миронов тогда лично встретился с Путиным и попросил впустить Херманиса в Россию. Как будто в назидание Путину, от всей биографии экс-президента СССР Херманис оставил только приход во власть и отказ от нее, остальное — человечный и интимный рассказ о любви, главного, что было в его жизни. Рига его так и не увидела - пандемийный ограничения прервали гастроли.

Очередной шок режиссер получил на днях — сообщение о том, что Миронов прибыл в захваченный российскими войсками Мариуполь — тот самый, где бомбы падали на роддом и театр с надписью "ДЕТИ". Туда Театр наций (Херманис его переименовал в Театр нацистов) привез спектакль для детей. Детей, которые получают "уроки патриотизма" в разрушенных школах. Кем разрушенных?

"В каждом из нас есть полярные силы, которые либо находятся в балансе, либо что-то перевешивает: темнота или свет, - рассуждает Чулпан, которая про Миронова говорить отказывается, чтобы не подливать масла в огонь. - И мне интересно понять — в какой момент человек вдруг теряет свое человеческое лицо и переступает черту". Эту черту актриса пропустила во время спектакля через себя, как разряд высоковольтных проводов. За всех.

...Потерявшая всякую надежду одинокая учительница русской литературы Надежда живет с телевизором. Под нескончаемое "Поле чудес" она проверяет сочинения учеников, одно из которых неожиданно погружает ее в самую пучину Зла. Оно посвящено неопубликованной ни при царской, ни при советской власти главе "Бесов" Достоевского - "У Тихона".

Демонический красавец и сластолюбец Ставрогин (фамилия произошла от древнегреческого слова "крест", - прим. ред.) признается батюшке Тихону, что "приласкал" 10-летнюю дочку квартирной хозяйки Матрешу и не смог остановиться... И вот уже Чулпан-Ставрогин извивается по полу с подушкой-Матрешей — жутко представить, что подобный опыт актрисе придется повторять вечер за вечером, а если в зале дочери? Но ведь совсем неподалеку такая одержимость стала почти обыденностью, новой (не)нормальностью - Бесы рыщут в поисках новых жертв...

Foto: Jānis Deinats

Диван в комнате Надежды - реплика из музея Фрейда

На другой день девочка осознает, что совершила "неимоверное преступление — Бога убила". Вскоре она вешается в присутствии обольстителя, который в это время пялится на красного паучка на листике герани. А тот паучок потом начинает являться - мешать чудесным снам Ставрогина о беспечной жизни в колыбели человечества… И он рад бы пойти покаяться - рассказать всему миру, какой он ужасный, заставить человечество вздрогнуть — только разве ж это покаяние?

Пост-скриптумом к первой части становится отрывок из нашумевшего философского интервью советника офиса президента Украины Алексея Арестовича писателю Дмитрию Быкову. В нем главный ксанакс мира рассказывает, как начинал свою практику выпускника Институты Фомы Аквинского - с опыта по изгнанию беса из 4-летнего мальчика на последней стадии онкологии. Арестович (см. с 59-й минуты) уверен, что происходящее сегодня - чистый сатанизм и черная месса. "Буча сильно ударила по людям, которые пытались сделать вид, что Дьявола нет", - считает Арестович.

Предъявив публике Беса, Херманис возвращает лучик Надежды. Оказывается, 20 лет назад ее любимые сын и муж погибли в терракте, устроенном чеченскими смертниками во время мюзикла "Норд-Ост". Пущеный во спасение газ похоронил каждого пятого из 916 заложников.

Вспомнилось, что один из троих спасшихся в том терракте рижан, при всем сочувствии к родственникам погибших, тогда не сомневался: "Путин принял совершенно правильное, хоть и рискованное решение об операции с использованием химических средств".

Героиня Херманиса убеждена в обратном: будь тогда в зале хоть одна из дочерей Путина, он выбрал бы прекращение войны в Чечне, а не смертоносный газ. У Нади сегодня единственное желание — досмотреть, чем же закончился тот мюзикл смерти. Ведь терракт произошел в самом начале второго акта. Как раз сейчас, 20 лет спустя, видеозапись обещали показать по телевизору. Надежда застыла в ожидании. Она точно знает, в какую минуту и секунду дали газ — буквально видит, как он заполняет зрительный зал, погружая публику в беспробудный сон.

Post Scriptum — черный экран "После спектакля просьба не аплодировать". Нет поклонов, нет "браво", нет цветов, народ безмолвствует — только беззащитные домашние тапочки Чулпан-Надежды, которую окутывает облако беспросветного дыма.