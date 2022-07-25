"Наурис Пунтулис — агент Кремля?" — под таким заголовком портал pietiek.com опубликовал "разоблачение" министра культуры Латвии. Якобы тот не доглядел за Рижским русским театром им. М. Чехова, художественный руководитель которого Сергей Голомазов преподает в Российской Академии театрального искусства (РАТИ) и после 24 февраля. Портал Delfi предложил Голомазову обозначить свою позицию, а также высказаться по ситуации в России и Латвии, в культуре и политике.

"Я не буду оправдываться и унижаться! — сразу предупредил режиссер. — Все ответы я даю своими спектаклями. Но все же хочу обратиться с разъяснением к людям…"

Роман Сергея Голомазова с Латвией и Рижским русским театром начался 30 лет назад — выпускник ГИТИСа поставил здесь свой первый самостоятельный спектакль "Когда лошадь теряет сознание" по Франсуазе Саган. "Рига для меня всегда была очень важным и родным местом!" — настаивает он.

Поставив в театре им. М. Чехова около десяти спектаклей, в октябре 2018 года Голомазов получил от нового директора Даны Бйорк предложение занять пост художественного руководителя. Первый год режиссер совмещал руководство двумя труппами — рижской и московского Театра на Малой Бронной. Потом пришлось выбирать.

"Тогда замминистра культуры Москвы предложил мне определиться, сказал: это не очень правильно, что в прошлом сезоне вы больше времени провел в Латвии. Проанализировав ситуацию, я выбрал Ригу. Как показало время, оказался прав", — вспоминает режиссер. В Театре на Малой Бронной его сменил небезызвестный Константин Богомолов. А Голомазов вплотную занялся репертуаром в Риге, параллельно продолжая преподавание в одном РАТИ и запуская набор актерского курса в Латвийской академии культуры.

Масштабные планы сломала пандемия Covid-19. Едва начали оправляться от удара, началась война в Украине. Театр сразу обозначил четкую позицию осуждения агрессии России — об этом зрителям сообщают перед каждым спектаклем. Но этого оказалось недостаточно — упреки по-прежнему сыпятся со всех сторон…

Почти сто лет назад актера и режиссера Михаила Чехова (чье имя теперь носит Рижский русский театр), бежавшего из советской России, сперва приняли в Риге с распростертыми объятиями, а после переворота Карлиса Улманиса начали травить с требованиями "удалить иностранца". Может ли и подобное повториться?

- Можете дать свой ответ на обвинения, прозвучавшие в заметке?

- Я не большой специалист в сфере внутриполитических течений Латвии, но, похоже, что истинная цель заметки лежит далеко за пределами культурного поля и творческого качества жизни нашего театра. Думаю, авторы прочли и вырвали из контекста кусочек моего интервью порталу "Театрал", данного четыре месяца назад. Оно было связано с шоковым состоянием в связи с трагическими событиями на Украине. Там я признавался в любви к институту (РАТИ, ранее ГИТИС - прим. ред.), где выучился и вырос от малозаметной должности младшего преподавателя до профессора. Как теперь выясняется, зацепились за высказывание о том, "что я попробую сделать все для сохранения отношений и с институтом".

Если говорить конкретнее, то с ноября прошлого года я не покидал пределы Латвии, а мои отношения с РАТИ, уже ранней весной были пересмотрены. Это очень непросто, когда дорогие тебе связи с родиной (я имею в виду не государство!) подвергаются серьезной редакции и такого рода нападкам. Хочу напомнить, что большая часть театральных режиссеров Латвии старшего поколения учились в ГИТИСе. И многое из того, что есть прекрасного в театре Латвии, сделано людьми, которые получили образование там. И спекулировать на болезненной для многих теме, используя трагедию, как инструмент для достижения политических и карьерных целей, подло, низко и непорядочно.

Ведь никто и никогда не подвергал сомнению художественную часть моей жизни в театре. На мои спектакли — полные залы. А ведь это самое главное в работе творческого коллектива. Получается, что вырванные из контекста фразы и мое ранее замеченное фото на сайте РАТИ — более важны чем творчество? В чем задача этих людей? Отравить нам жизнь? Это низко.

- У Министерства культуры Латвии были претензии?