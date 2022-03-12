Не все жители Латвии пока готовы к массовым мероприятиям из-за "ковида"

В начале марта в Латвии были сняты многие существенные ограничения на массовые мероприятия, по большей части для обладателей сертификатов о вакцинации или перенесенной инфекции коронавируса. Как это отразилось на привычках и ожиданиях людей?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По последним данным компании социологических исследований Kantar, высокий интерес к культурным и развлекательным мероприятиям сохраняется, но в некоторых сегментах готовность людей к их посещению за последние 6 месяцев снизилась.

Это касается вечеринок и торжеств в кругу близких, участия в спортивных мероприятиях и походов в музей.



Среди различных возрастных групп наибольший интерес к вечеринкам и торжествам отмечается среди респондентов в возрасте 18-24 лет (54%), которые планируют посещать как только это станет возможным. 40% из них собираются на фестивали.

Рижане ждут возможности полноценно ходить в театры и кино (43% и 40% соответственно). Женщины хотят открытия ремесленных рынков (30%), мужчины - посещать спортзалы (26%), семьи с детьми - кинотеатры (42%).

54% процента жителей не могут дать точного ответа. При этом 20% из-за риска заражение Covid-19 предпочли бы воздержаться от массовых мероприятий. Еще 11% не видят для себя интересных событий, а 10% считают, что выбор сильно ограничен из-за эпидемиологических требований. 8% заявили, что у них нет свободного времени на культуру и развлечения.

В целом, отмечется в исследовании, жители хотят вернуться к допандемийной культурной жизни, но пока сдержанно оценивают перспективы. Если ранее один респондент в среднем планировал посетить 3 мероприятия, сейчас эта цифра уменьшилась до 2.

При этом 38% чувствовали бы себя защищенными, если мероприятие смогут посещать только люди с "ковид"-сертификатами, 37% - в помещении с хорошим проветриванием, 32% - при соблюдении требований дистанцирования и 30% - на мероприятиях открытом воздухе.