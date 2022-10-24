"Никто не любит политиков!" Херманис устроил Mindfuck, назначив Кайминьша выбирать премьер-министра

На дурака не нужен нож — ему с три короба наврешь, ему немного подпоешь, ему покажешь медный грош, его до ручки доведешь… И делай с ним, что хошь. Премьера Нового рижского театра — спектакль Mindfuck Алвиса Херманиса о том, как рождаются и запускаются фейки и теории заговоров. Ради этого режиссер вернул на сцену экс-политика-популиста Артуса Кайминьша, который со знанием дела объяснил, как из пустого места и белого шума в соцсетях рождаются премьер-министры "К".

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А вы знаете, почему во всех гостиницах мира на завтрак подают коричневые хрустящие полоски жареного бекона? С этой фразы начался рестарт в профессии Артуса Кайминьша, который для наглядности долго этот самый бекон жарил на портативной и ел, провоцируя слюноотделение в первых рядах...

Ну так вот, бекон — лишь одно вкусное свидетельство всемирного заговора, утверждает герой Кайминьша. Некий прыткий западный пиарщик, отточивший свои недюжинные рекламные таланты еще в раскрутке "Русских сезонов" Дягилева, получает заказ от владельца международных скотобоен: мол, говядину не успеваю забивать, а вот свинина не идет, свинья такая. Пиарщик лихо обзванивает пять тысяч диетологов, из которых четыре с половиной тысячи, на условии взаимного интереса, соглашаются объяснять пациентам, что за время сна те теряют ценные питательные вещества, восстановить которые можно лишь… да-да, добавив к ежедневному рациону коричневые полоски хрусящего бекона.

Foto: Jānis Deinats

Подложив таким образом свинью человечеству, гений пиара и его последователи уже не тормозят буйную фантазию… А правда, что Финляндии не существует — ее придумали СССР и Япония во времена Холодной войны, чтобы ловить рыбу с Балтийском море? А вы не знали, что Майкла Джексона убили секьюрити NASA, будучи не в силах простить его "лунную походку", которая в поисковике Google вылезает раньше приземления астронавтов на Луну? Да и на Луну американцы и не садились — по фоткам же видно, что тень не туда падает. Вышки 5G вызвали эпидемию рака, всех птиц давно заменили роботами-разведчиками, а правящие в США демократы вовлечены в торговлю детьми, сатанизм и каннибализм. Ну и фашисты никуда не делись — они в свое время успешно смылись в космос и теперь ждут не дождутся, пока на земле освободится место. Ясен пень, что на плоской земле, иначе мы все бы давно с нее попадали…

В общем, пропаганда — стара как музыка, которую Алвис Херманис выбрал для своего спектакля: песня "Lady in Red" Криса де Бурга, сочиненная им в середине 80-х как ода жене, которая была в красном на первом свидании. Леди в красном Алвиса Херманиса — юная актриса Лолита Стурмане — на первом свидании со зрителем сбрасывает свое эффектное алое одеяние в одну из многочисленных стиральных машин, без лишней загадочности символизирующих промывку мозгов. Зритель и режиссер любуются неотразимой красотой голой правды…

В основу спектакля Mindfuck легла свежая пьеса авторского дуэта Яэль Ронен и Дмитрия Шаада об устройстве современного информационного пространства, которое, как в калейдоскопе, строит из осколков знаний замысловатые фигуры, расшатывает устои и разрушая ясность мышления. Причем соцсети, сортирующие информацию о каждом по 25 тысячам позиций, подгоняют каждому то, что ему ближе и понятнее, и формируют вокруг пузыри единомышленников. Авторы предлагают свою версию, как с помощью технологий создаются новые типы политиков, сбрасываются с пьедесталов старые и назначаются нужные кандидаты в премьер-министры, внося путаницу в головы избирателей...

Foto: Jānis Deinats

Очевидна и личная заинтригованность темой Алвиса Херманиса. С начала войны режиссер размещал на своей странице фейсбука весьма провокационные заявления - "русские Латвии — все же не русские Латвии", "жителям Даугавпилса, которые дружат со здравым рассудком, на этих выборах только и остается, что голосовать за Национальное объединение", "русская оппозиция — поддельная оппозиция, ее активность бессмысленна и от нее никакой пользы нет — ни Украине, ни нам, ни России"…

Все это неизменно вызывало прилив восторга у верных прихожан странички Херманиса, но сильно диссонировало с интеллигентными и трепетными интервью, которые режиссер давал российским изданиям. Родилась версия, сродни доброй теории заговора: своими постами Херманис ставит эксперименты по работе с толпой — прощупывает верные ходы к будущему спектаклю...

Foto: Jānis Deinats

Структура постановки чем-то напоминает КВН — группы актеров выходят по очереди и разыгрывают репризы-фейки. Только не смешно. Потому что не смешно. И потому что это не смешно. А монолог Артуса Кайминьша о том, что лучшие политики рождаются из пустого места, и, вообще-то, люди не любят политиков - это, хоть и смешно, но совсем уж грустно. Как и намек на имя будущего премьер-министра - он на букву "К".

..."Не пойму, мне одному кажется или нет, но на соседней крыше сидит к-ролик", - разбудил меня наутро после "майндфака" муж. Едва протерев глаза, уставилась в промежуток между смачно дымящими печными трубами напротив: на коньке крыши, дрожжа от холода, покачивался маленький... к-енгуренок.

Закрыв глаза и досчитав до трех, я умыла лицо холодной водой, заварила чай, сделала яичницу с двумя полосками бекона. Когда необходимые к началу рабочего дня вещества восстановились, снова досчитала до трех — дым между труб рассеялся, в образовавшемся всевидящем оке коротал одиночество голубь сизокрылый. Майндфак, а ведь всего-то и надо было сообразить, что меж двух дымящих труб даже кенгуру не будет дрожать от холода, что уж говорить о мехастом кролике.

Все билеты на спектакль Mindfuck до конца года - проданы.