Один день — один фильм бесплатно! Фестиваль Artdocfest/Riga предлагает посмотреть хиты

Международный фестиваль документального кино Artdocfest/Riga объявил серию показов онлайн: с 25 ноября по 1 декабря есть возможность бесплатно посмотреть уже получившие мировое признание картины из разных стран. С титрами на латышском или английском языках.

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В связи с чрезвычайной ситуацией фестиваль документального кино Artdocfest/Rīga был перенесен на весну, но в назначенные осенние даты решили провести серию показов лучших фильмов последних лет. Принцип: один фильм-онлайн в один день.



26 ноября - "Белая мама" (Россия)

Алина Макарова - мать шестерых родных детей и одного приёмного. У всех детей тёмная кожа, потому что бывший муж Алины эфиоп. А новый муж - белый. Но совместных детей с ним родить не получается. И тогда Алина решает усыновить мальчика. Белого. Трудного. Родные дети против усыновления – ведь мамы и так на всех не хватает. Но Алина непреклонна. Хитростью и нежностью ей удаётся всех убедить, что новый младший брат классный и станет радостью для семьи…

27 ноября - "Стена" (Латвия)

Архивная фотография 1940 года, на которой убитая женщина закрыла своим телом сына в попытке его спасти, вдохновила на размышления о границах кино - как географических, так и метафорических. Люди по разные стороны латвийско-российской границы воспринимают одни и те же исторические факты диаметрально противоположно. Одни называют вторжение освобождением, другие - потеря свободы. Известный латвийский режиссер Давис Симанис делится шокирующими свидетельствами о напряженности на восточных границах ЕС.

Foto: Kadrs no filmas

28 ноября - "История зимнего сада" (Украина, Чехия)

Валентина Воронина – старейшая работница павильона цветоводства, которая хранила это пространство и вложила в него всю свою жизнь. Когда внезапно происходят перемены, после 45 лет работы Валентину просят уйти в отставку - она не соглашается, потому что считает, что без нее растения умрут. В то же время загадочная группа радиоэстезистов обнаруживает мощный канал положительной энергии перед входом в теплицу.

29 ноября - "Свидетели Путина" (Латвия, Чехия, Швейцария)

События фильма начинаются 31 декабря 1999 года, когда россиянам представили их нового президента. Фильм основан на уникальных и строго документальных свидетельствах истинных причин и последствий операции «Преемник», в результате которой Россия оказалась с президентом, правящим страной больше 20 лет. Главными героями фильма стали Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Владимир Путин и русский народ, который как всегда безмолвствует.

30 ноября - "Пожарный. Бабушка. Единорог" (Польша)

Брест. Небольшой город на границе Востока и Запада. Его история переполнена событиями, которые играли важную роль в жизни не только местного населения, но огромной части Европы. Городские легенды, воспоминания ушедших поколений собраны в семейном архиве одного из брестских художников-фотографов Евгения Бганцева (Кочегара). Художник охотно и с любовью рассказывает о родном городе. Модель Люба «из приехавших» не только позирует, но и узнает от Евгения много нового о городе, в котором проживает. Они словно герои из 90-х, которые недавно обрели свободу слова. История Кочегара - это история артиста, вынужденного жить в параллельной реальности, сохраняя при этом контакт с землёй. Осознанная внутренняя эмиграция. Сюрреалистическая действительность. Черно-белая, ручная фотография. Родина. Брест. Женщины. Единороги.

01 декабря - "В ожидании чуда" (Эстония)

Самая большая радость для женщины – дать жизнь новому человеческому существу. Самая большая боль – потеря ребенка. Но даже она помогает увидеть красоту в жизни и ощутить, как это удивительно – быть живым.

Все эти фильмы можно увидеть бесплатно на территории Латвии. Подробная информация о показах — ЗДЕСЬ. Заходите по ссылке, жмете на название фильма, потом - на плашку "Смотреть на Artdoc.media" и на плашку "Смотреть бесплатно".

Также 27 ноября на трех латвийских стриминговых платформах Helio, Shortcut un Go3 стартует показ картины "Прыжок" (Литва, Латвия, Франция), которую можно посмотреть по билетам. Подробно об удивительной истории литовца, который прыгнул с советского корабля на американский и был спасен латышом — ЗДЕСЬ.