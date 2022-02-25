Он совсем не шутил. Алвис Херманис о намеках Путина на применение ядерного оружия

Намеки Путина о применении ядерного оружия надо вопринимать очень серьезно, считает режиссер Алвис Херманис.

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Своим мнением режиссер поделился в соцсетях. Он считает, что сейчас самая большая ответственность лежит на западных политиках и дипломатах. "Дальнейшее зависит именно от них, - написал Херманис. - Когда катастрофа случится у нас, будет уже бесполезно винить россиян, они дошли до безумия и готовы на все".

Режиссер напомнил о недавних учениях с ядерным оружием, которыми лично руководил Путин. "Чтение по лицам - часть моей професии и, поверьте, он совсем не шутил", - уверен Херманис.

Вводить какие-либо санкции, считает он, уже поздно. "Им уже все равно, это их осознанный выбор, - пишет он. - Вторая большая ошибка - считать, что виноват один человек. Тем, кто понимает по-русски и следит за событиями, понятно, что бОльшая часть русских активно поддерживает происходящее, вторая - поддерживает своим молчанием и бездействием. Винить одного человека - упрощенный и инфантильный подход, который не поможет понять причины трагедии".

Также, по мнению Херманиса, военный конфликт означает не только, что наш мир рухнул и по ту сторону российской и белорусской границ враждебные силы, но и то, что западная дипломатия провалилась, допустив подобную ситуацию. "Вину надо делить пополам", - считает режиссер.

Он также высказался о русских. "Они только выглядят, как европейцы. Это совсем другая цивилизация, с другими ценностями, религией, менталитетом. Люди на этой Земле разные, даже если вам это не по нраву. Поэтому это не проблема одного человека, это столкновение двух разных цивилизаций за выживание в будущем. Человек - биологический вид и его природа бывает беспощадной. И если мы все же рациональные существа, надо искать выход".