Оперному певцу Самсону Изюмову нужна помощь для операции и восстановления

Самсон Изюмов ​​– известный латвийский оперный и камерный исполнитель ведущих партий баритона, получивший широкое признание публики за свой талант. Артист посвятил сцене более 50 лет своей жизни. В этом году его достижения были отмечены Большой музыкальной премией за заслуги перед жанром.

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В настоящее время Самсону требуется эндопротезирование и реабилитация правого коленного сустава для восстановления полной подвижности. Стоимость операции составляет около 4000 евро, ее проведут в Рижской 1-й больнице. Фонд Латвийской национальной оперы будет благодарен любому пожертвованию на восстановление здоровья выдающегося оперного певца.

Пожертвовать можно, сделав перевод на счет Фонда Латвийской национальной оперы, указав цель платежа: ziedojums Samsonam Izjumovam. Все собранные средства пойдут на восстановление здоровья артиста. Если общая сумма пожертвований будет выше, оставшиеся средства будут использованы для поддержки здоровья других артистов LNOB.

РЕКВИЗИТЫ:

Latvijas Nacionālās operas fonds

Reģ.Nr.40008029080

Banka: AS „Swedbank”

SWIFT: HABA LV22

Konta Nr.: LV64HABA000140J033884

Фонд Латвийской национальной оперы существует уже почти 25 лет. Он объединяет любителей музыки и заинтересованных людей, которые хотят принимать участие в развитии Латвийской национальной оперы и Латвийского национального балета, поддерживая создание постановок и других мероприятий. Фонд и ранее занимался реабилитацией здоровья нескольких артистов, в том числе Геннадия Горбанева, Карлиса Цирулиса, Доната Рудзитиса и других.