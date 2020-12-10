Организаторы "Рижского бала" не согласны с выводами полиции, но штраф заплатят

Организаторов "Рижского бала", который проходил в октябре в Доме Черноголовых, оштрафовали на 250 евро, потому что посетителям мероприятия не были обеспечены фиксированные сидячие места, как того требовали существующие на тот момент ограничения по Covid-19.

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Было констатировано два нарушения: отсутствие фиксированных персонализированных мест и то, что рядом на сидячих местах могли находиться более двух человек, не являющихся членами одного домохозяйства.

Как рассказал агентству LETA представитель Рижской муниципальной полиции Том Садовскис, упомянутая редакция правил Кабинета министров была в силе 10–11 октября. Бал проходил 10 октября, и уже 10 октября полиция получила жалобы. Собрав доказательство нарушения, полиция начала административный процесс, в ходе которого запросила у организаторов мероприятия объяснений.

Административный процесс завершился 23 ноября, к организаторам применен штраф 250 евро. Если до 16 декабря они не обжалуют это решение, оно вступит в силу.

Представитель организаторов Наталия Тумшевиц-Эргле утверждает, что жалобу на мероприятие подали конкуренты. Команда подготовила и передала полиции отчет, в котором говорится, что правила безопасности соблюдались, о чем свидетельствует результат — ни один из посетителей бала не заболел. Тем не менее, оспаривать решение о штрафе Royal Events не собирается. "Я уже достаточно заплатила юристам, мы с командой устали от написания отчетов полиции. Мы заплатим штраф", - заявила Тумшевиц-Эргле.