Организаторы "Рижского бала" оштрафованы за несоблюдение ограничений по Covid-19

Организаторы прошедшего 10 октября в Доме черноголовых "Рижского бала" оштрафованы на 250 евро за несоблюдение мер эпидемиологической безопасности. Эту информацию Латвийскому телевидению подтвердил представитель Муниципальной полиции Риги Томс Садовскис.

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Отметим, что в этом году "Рижский бал" отметил свой пятилетний юбилей. На общественно-значимое благотворительное мероприятие пришли бизнесмены, политики, общественные и культурные деятели Латвии. Несмотря на изначальные заверения, что во время проведения "Рижского бала" были учтены все нормативные акты, принятые в связи с предотвращением распространения Covid-19, а также соблюдены все рекомендации Центра профилактики и контроля заболеваний, в условиях второй волны пандемии общественность восприняла данное мероприятие неоднозначно.