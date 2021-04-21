От 30 детей до тюрьмы. Фестиваль документального кино Artdocfest/Riga ищет зрителей в "пузырях"

Международный фестиваль документального кино Artdocfest/Riga пройдет в Риге с 28 апреля по 3 мая в революционно новой форме: фильм довезут до любой компании "в законе" (на тот момент) - будь то ферма, терраса ресторана, большая семья с 30 приемными детьми или тюрьма. После премьеры — обсуждение со зрителями.

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В ноябре традиционный фестиваль Artdocfest/Rīga был перенесен на апрель, в связи с чрезвычайной ситуацией в Латвии. Организаторы фестиваля приняли решение отказаться от онлайн-версии и дождаться возможности провести живое мероприятие, сохранив в программе максимально изначально планированных фильмов, мероприятий, жюри, а также концерт открытия в честь 70-летия Юриса Подниекса в Рижском Домском соборе с участием маэстро Гидона Кремера и "Kremerata Baltica".

Увы, ограничения в Латвии и в апреле сохраняются. Поскольку организаторы фестиваля не хотят жертвовать возможностью показать кино вживую и иметь связь с живыми зрителями, придумали новый формат. Сам фестиваль превратится в документальный фильм, сюжет которого - организаторы фестиваля физически доставляют фильм до зрителя или ограниченной группы зрителей из "одного пузыря".

"Мы привезем фильмы Artdocfest/Rīga на фермы, рестораны, работающие навынос, большую семью с 30 приемными детьми и даже в тюрьму, - рассказывают о своем эксперименте организаторы. - Размер группы будет зависеть от регламента в момент старта фестиваля, но обещаем - это будут реальные зрители! За премьерой фильма последует дискуссия со зрителями. Когда это возможно по соображениям безопасности, автор участвует в дискуссии. Если нет возможности, автора просят присоединиться в онлайн. Приглашаем на встречу реальных зрителей реального кино в реальном мире!"

Члены жюри обоих конкурсных программ фестиваля будут смотреть фильмы на большом экране. Жюри программы "Балтийский фокус" пройдет дистанционно в Копенгагене, Праге и Пизе. Жюри конкурса Артдокфест будет в Риге.

Церемония закрытия пройдет 3 мая в Риге, где и будут объявлены победители и вручены призы.

Важно! С 1-3 мая в Риге пройдет Симпозиум документального кино.

1 мая в 11.00 онлайн-дискуссия ′′Миссия документального кино в мире без баррикад или что бы сегодня снимал Юрис Подниекс?" (участники - балтийские кинематографисты и авторы конкурсных фильмов).

2 мая в 11.00. дискуссия ′′ Приятный послеобеденный сон документалиста ′′ (участники - латвийские документалисты).

3 мая в 11.00. Философ Улдис Тиронс в беседе с Виктором Косаковским (один на один)

Репортажи с кинопремьер, симпозиума и закрытия будут транслироваться онлайн, а также по другим медиаканалам.

Показы фильмов для широкой аудитории в кинозале, в ходе которых состоится реальная встреча с автором фильма, планируется организовать во второй половине августа, по окончании пандемии и открытии кинозалов. Даты будут сообщены отдельно.

При проведении всех мероприятий IDFF Artdocfest/Riga будут соблюдаться все меры безопасности, действующие в Латвии на текущий момент.

Подробности - ЗДЕСЬ.