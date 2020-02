От Латвии на "Евровидение" поедет Саманта Тина

Вечером в субботу, 8 февраля, прошел финал латвийского конкурса "Супернова", целью которого каждый год является определение участника от Латвии в песенном конкурсе "Евровидение". На этот раз лавры победителя местного этапа отбора достались певице Саманте Тине с песней Still Breathing.

Второе место из девяти участвовавших в финале исполнителей по итогам голосования зрителей и жюри получила Катрина Диманта, третье - ANNA.

Песня Саманты Тины потрясла экспертов не на шутку – они признали ее чем-то уникальным. Движения, голос, костюм – все на высоком уровне. Эксперты отметили, что в то время как в других песнях кульминация наступает хорошо если только раз, то в этой работе кульминация случается каждые 15 секунд. Они назвали это выступление визуальным и слуховым каскадным оргазмом. Правда, оба они указали на то, что запись не слишком хороша и без представления песня никуда не годится, однако общий образ впечатляет.

Катрину Диманту эксперты оценили как очень энергичную участницу с песней, которая может понравиться и маме, и дочке, и бабушке. Блогеры отметили, что когда Катрина входила в состав группы Aarzemnieki, у нее не было возможности блеснуть так ярко, как во время этого выступления, а также они положительно оценили продолжительность песни – две минуты и двадцать секунд, потому что многие другие песни были именно на сорок секунд длиннее, чем следовало бы. Правда, насчет танцующего на фоне человека мнения разделились.

SUPERNOVA 2020: FINĀLS

Ar to arī noslēdzam teksta tiešraidi! Arlabunakti.

Samanta visiem sūta BUČIŅĀĀĀĀS!

Otrā vieta – Katrīna Dimanta.

Latviju "Eirovīzijā" pārstāvēs Samanta Tīna! Apsveicam!

Trešā vieta: ANNNA.

Ceturtā vieta: Miks Dukurs.

Astotā vieta – Katrīnai Binderei, septītā – Edgaram Kreilim. Sestā vieta – Seleste. Piektā vieta – "Bad Habits".

Devītā vieta: DRIKSNA

Tiek paziņoti rezultāti.

Jau tūlīt uzzināsim, kurš Latviju maijā pārstāvēs "Eirovīzijā".

Balsošana ir noslēgusies!

Balsošana strauji tuvojas noslēgumam.

Balsošanas tabula liecina, ka šobrīd līderos izvirzījusies Samanta Tīna. Otrajā vietā pagaidām ir Katrīna Dimanta, bet trešajā – ANNNA.

Izskatās, ka diezgan daudziem pie sirds gājusi ANNNA un viņas dziesma. Tāpat arī ļoti daudzi tviterī aicina savu balsi atdot par Katrīnu Dimantu un Samantu Tīnu.

Diemžēl no viena tālruņa numura varēs piezvanīt tikai vienu reizi un nosūtīt tikai vienu sms.

BALSOŠANA IR SĀKUSIES!

Par finālistiem varēs balsot trīs veidos – zvanot, sūtot sms, kā arī "Supernovas" mājaslapā. https://supernova.lsm.lv/lv/

Jau pavisam drīz sāksies balsošana!

Žūrija slavē Samantas enerģiju, tomēr izskan arī viedoklis, ka dziesma ir nedaudz vecmodīga.

"Brīnišķīgs priekšnesums, ar kuru šodien noslēgt koncertprogrammu," tā Grēviņš.

Bukmeikeri tieši Samantu savās prognozēs min kā potenciālo uzvarētāju.

Samantas dziesmas "Still Breathing" vēstījums ir par spēcīgām sievietēm, kuras nepadodas un lauž stereotipus.

Samanta Tīna (īstajā vārdā Samanta Poļakova) uz skatuves ir teju desmit gadus, un šis būs viņas piektais mēģinājums nokļūt "Eirovīzijā".Samanta divreiz bijusi ļoti tuvu uzvarai Latvijas nacionālajā atlasē, ieņemot otro vietu konkursos "Eirodziesma 2012" un "Dziesma 2013", kā arī palikusi trešā konkursa "Dziesma 2014" superfinālā. Pērn "Supernova 2019" finālā Samanta Tīna bija septītā, savukārt 2016. gadā pēc uzstāšanās pusfinālā atteicās no tālākas dalības konkursā.

"Dīvāna ekspertu" viedoklis dalās – vieni par "Bad Habits" ir stāvā sajūsmā, savukārt citi šķendējas un norāda, ka šogad "Eirovīziju" vajadzētu vispār izlaist, jo "Supernovas" finālā neesot neviena spēcīga kandidāta.

Par apvienības līdzšinējo lielāko sasniegumu solists Mārtiņš sauc grupas izdoto albumu "Bad Habits" un tā nomināciju šī gada "Zelta Mikrofona" balvai, savukārt Kristaps – dalību Lielbritānijas festivālā "The Great Escape" 2014. gadā.

Grupā "Bad Habits", kas konkursā "Supernova" piedalās pirmo reizi, muzicē Mārtiņš Balodis, Normans Bārbals, Jānis Līde un Kristaps Grīnbergs. Viņi ar dziesmu "Sail With You" uzstājas kā astotie.

Žūrija norāda, ka šis esot bijis viens no šī vakara modernākajiem priekšnesumiem.

Daudzi ANNNU salīdzina ar amerikāņu superzvaigzni Billiju Ailišu.

Kā septītā šovakar uzstāsies 25 gadu vecā dziedātāja ANNNA (īstajā vārdā Anna Madara Pērkone), kura konkursā "Supernova" debitē ar dziesmu "Polyester", kas stāsta par ātrās modes postošo ietekmi uz vidi. Dziedātāja nāk no Saulkrastiem, bet kopš 17 gadu vecuma dzīvo Nīderlandē. Jāatzīmē, ka pērn Latvijā ANNNA Siguldas pilsdrupās iesildīja populāro amerikāņu dziedātāju LP.

Žūrija slavē Mika spēcīgo balsi un dziesmas stāstu, tomēr nav vienprātības par to, vai kompozīcija der lielajai "Eirovīzijai".

Miks mēģina aizkustināt ar lirisku balādi, bet skatītājiem vairāk interesē viņa ūsas.

Savukārt sestajam konkursantam Mikam Dukuram šī ir ceturtā "Supernova", taču konkursa finālā mūziķis ir pirmoreiz. Viņš skatītāju simpātijas centīsies iegūt ar kompozīciju "I'm Falling For You".

Artis Dvarionas tiešraidē paziņoja, ka šis, viņaprāt, bija līdz šim labākais vakara priekšnesums.

Katrīna, starp citu, prognozēs tiek minēta kā viena no potenciālajām uzvarētājām.

Ar piekto numuru un dziesmu "Heart Beats" šovakar uzstājas Katrīna Dimanta. Viņa konkursā "Supernova" piedalās pirmo reizi, taču 2014. gadā viņa pārstāvēja Latviju "Eirovīzijā", dziedot bekvokālu grupā "Aarzemnieki". Katrīna ikdienā strādā arī kā pasākumu un koncertu organizatore, šobrīd mājo galvaspilsētā Rīgā. Aizņemtajā ikdienā viņa rod laiku paviesoties arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, kur iepriecina mazos pacientus kā Dr. Klauns.

Uz skatuves šovakar kāps vēl pieci mākslinieki. Viņu vidū ir arī vairāki favorīti, kurus izcēluši gan bukmeikeri, gan arī "Eirovīzijas" fani.

Tviterī šovakar ļaudis slavē jauno vadītāju Betu – daži norāda, ka tieši viņas dēļ vispār esot vērts skatīties tiešraidi.

Žūrija apšauba, vai Edgars tiešām šovakar nodziedāja no sirds. Izskan arī viedoklis, ka "šī ir laba popdziesma".

Vairāki "Eirovīzijas" ārzemju fani norādījuši, ka Edgara klupšanas akmens varētu būt viņa dziesmas īpatnējais nosaukums.

Jelgavnieks Edgars Kreilis, kurš šovakar uz skatuves kāps kā ceturtais, konkursā "Supernova" piedalās ceturto reizi, ar šī gada dziesmu "Tridymite" finālā iekļūstot trešo reizi. Divos līdzšinējos finālos dziedātājs ieņēmis sesto vietu – pērn ar dziesmu "Cherry Absinthe", bet aizpērn – ar "Younger Days". 2017. gadā Kreiļa dziesma "We Are Angels" finālam nekvalificējās.

Fani ilgojas pēc Markus Rivas, kurš šogad diemžēl neiekļuva finālā. :(

https://twitter.com/KristineKismane/status/1226235177107689473

https://twitter.com/abcdefcksintija/status/1226235251212587008

Kā trešā uz skatuves ar dziesmu " I Will Break Your Heart" kāps Katrīna Bindere (īstajā vārdā Katrīna Anete Bindere-Čodere). Viņa konkursā piedalās otro reizi. 2015. gadā Katrīna uzstājās vienā no "Supernova" pusfināliem, taču finālā neiekļuva.

"Dīvāna eksperti" pagaidām nav sajūsmā. Nedz Seleste nedz DRIKSNA nācijas vairākumu, šķiet, neuzrunā. Ļaudis pieprasa kaut ko jestrāku.

Kā otrais ar dziesmu "Stay" uz skatuves kāps DRIKSNA jeb Jānis Driksna, kurš pazīstams kā grupas "My Radiant You" solists un dziesmu autors. Viņš konkursā "Supernova" piedalās trešo reizi. Arī iepriekšējās divās reizēs viņa sacerētās dziesmas iekļuvušas finālā, piedaloties kopā ar grupu – "We Will Be Stars" 2016. gadā un "All I Know" 2017. gadā.

"Seleste, mēs visi ar tevi lepojamies," rezumē Grēviņš.

"Dīvāna eksperti" savos izteikumos par Selesti ir skarbi. Savukārt žūrija norāda, ka viņa nākotnē varētu sasniegt ļoti daudz.

Seleste ir mācījusies mūzikas skolas kora klasē, taču dziedātprasmi galvenokārt apguvusi pašmācības ceļā. Mūzikas skolā mācījusies klavierspēli, savukārt brīvajā laikā šobrīd apgūst ģitārspēli. Jaunajai izpildītājai nav iepriekšējas skatuves pieredzes. Viņa konkursā startē ar dziesmu "Like Me".

Šovakar finālā startēs deviņi mūziķi. Kā pirmā uz skatuves kāps 17 gadus vecā dziedātāja Seleste.

Skaties tiešraidi internetā:

Šova pirmajās minūtēs tviterī naski tiek apspriesti dalībnieku kolorītie tērpi. Tāpat arī iztirzāts tiek scenārijs un vadītāju izteiktie jociņi. Un, kas interesanti, ļaudis spriedelē arī par Grēviņa iedegumu.

Raidījuma vadītāji skatītājus iepazīstina ar žūriju. Tiesa, žūrijas viedoklim šovakar būs tikai informatīva nozīme, jo visu noteiks skatītāju balsojums.

Kā TV tiešraidē stāsta Grēviņš, Latvija "Eirovīzijā" startējusi 20 reizes un vienu reizi arī plūkusi uzvaras laurus.

UN ŠOVS VAR SĀKTIES!

Līdz tiešraidei atlikušas vien dažas minūtes. Atgādinām, ka šogad konkursa vadītājiem Ketijai Šēnbergai un Tomam Grēviņam pievienojusies jauna kolēģe – populārā vlogere Beta Beidz.

Tviterī pamazām sākas rosība – "dīvāna eksperti" ne tikai sāk naski izteikt savas prognozes par fināla iznākumu, bet arī sacenšas, kurš būs gana asprātīgs, lai nonāktu teksta tiešraidē.

Iepriekšējos gados "Supernovas" teksta tiešraidi nodrošināja "Eirovīzijas" entuziasts un portāla "Delfi" sociālo tīklu profilu satura redaktors Edgars Bāliņš, taču šovakar viņš rosās konkursa aizkulisēs Latvijas Televīzijas ēkā Zaķusalā. Sveiciens Edgaram!

Jau vēstīts, ka par ceļazīmi uz "Eirovīziju" šovakar sacentīsies deviņi mākslinieki, kurus izraudzījās profesionāļu žūrija.

Fināla tiešraide kanālā LTV1 startēs pulksten 21.25.

Sveiciens visiem "Eirovīzijas" faniem Latvijā! Klāt "mazie Ziemassvētki" jeb konkursa "Supernova 2020" fināls. Jau pēc pāris stundām mēs uzzināsim, kuram veiksminiekam tiks tas gods Latviju šogad pārstāvēt 65. starptautiskajā "Eirovīzijas" dziesmu konkursā, kas maijā notiks Roterdamā, Nīderlandē.