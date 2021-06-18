От Паулса до "Мамы". Рижский русский театр приглашает на пять летних премьер

После длительного перерыва Рижский русский театр имени Михаила Чехова снова поднимает занавес. В июле и августе театр сыграет 5 премьер, в том числе на новых площадках, а также продолжит показ репертуарных спектаклей.

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Во время пандемии Covid-19 Рижский русский театр имени Михаила Чехова продолжал работать над новыми постановками, чтобы вернуться к публике с новой энергией и новыми предложениями — новыми в смысле содержания, формы и даже пространства. Теперь, когда культурному сектору разрешено возобновить деятельность, театр приглашает своих зрителей оценить плоды проделанной работы.

Директор театра Дана Бйорк: "Со дня последнего спектакля прошло чуть больше полугода, однако в целом театр жил в режиме ожидания почти два сезона: мы ждали новостей, перемен к лучшему и, конечно, новых встреч со зрителями. Это было крайне непростое время, мы очень соскучились по зрителям и чрезвычайно рады, что период ожидания подходит к концу, тем более что нам есть что показать: за время вынужденного затишья мы подготовили пять новых, очень разноплановых постановок и освоили три новые площадки.

Артисты очень хотят поскорее выйти на сцену. Надеемся, что зрители тоже ждали возвращения в театр — и теперь получат удовольствие и от посещения любимых спектаклей прошлых лет, и от премьер. Мы готовы поднять занавес!"

Две премьеры июля



9 июля в Большом зале - музыкально-поэтический бунт Вероники Плотниковой "Вопреки" в постановке Сергея Голомазова - ироничный, дерзкий и лиричный спектакль-концерт.

Программа состоит из музыкальных хитов разных жанров и стихотворений современных авторов, объединенных общим настроением: готовностью жить, любить, радоваться и творить вопреки обстоятельствам, будь то пандемия, банальное невезение, плохое настроение или личная неудача. Неожиданные трактовки известных произведений и пока мало кому известные, но яркие сочинения позволят заглянуть не только во внутренний мир авторов, но и в свой собственный.

21 июля — премьера постановки Сергея Голомазова "Рига. Женщина. Чак" в двориках ресторана "Kaļķu vārti" и кафе "Parunāsim. Kafe'teeka. Посвящение 120-летию Александра Чака.

Стихи одного из самых-самых латышских поэтов переведены на 28 языков. Именно его известный чешский литературовед Радегаст Паролек назвал самым большим подарком латышской литературы всему миру. Русскоязычному читателю сочинения Александра Чака знакомы в основном благодаря великолепным переводам Владимира Невского, однако новые переводы продолжают появляться, так как интерес к этому автору не ослабевает, а обаяние его текстов не тускнеет.

У Риги не было и нет более преданного певца, которому были бы бесконечно дороги не только красота и элегантность латвийской столицы, но и трещины в стенах домов, конфетные фантики на тротуаре, запах асфальтового вара, полночная ругань за окном и другие, казалось бы, не самые привлекательные черты и мгновения в жизни города. Музыкально-поэтическая постановка "Рига. Женщина. Чак" задумана как творческое откровение. Автор литературной композиции — Елена Сигова, режиссер — Сергей Голомазов.

Обыгрывая любовь Чака к Риге, для показа спектакля Театр выбрал дворики ресторана "Kaļķu vārti" и кафе "Parunāsim. Kafe'teeka", чтобы дополнить знакомство с произведениями Чака условным погружением в богемную атмосферу. Каким был Александр Чак не в реальности своих стихов, а на самом деле? Кого любил — и любил ли? Правда ли, что ему нравилось готовить? Опираясь на письма поэта, его произведения, некоторые факты и догадки, Театр предлагает свой вариант ответов на эти и другие вопросы об одном из самых молчаливых и парадоксальных представителей рижской богемы 1930-х годов. Проект реализуется при поддержке Рижской думы.

Три премьеры августа



5 августа - премьера концерта "Раймонд Паулс в Рижском русском театре", посвященного совместно созданному и прожитому в театре за 58 лет.

У театра сложились прочная дружба и тесное сотрудничество с Маэстро. На Большую сцену поднимется он сам, артисты театра и музыканты. Первый раз музыку для спектакля Рижского русского театра имени Михаила Чехова (тогда — Рижского театра русской драмы) Раймонд Паулс написал еще в 1963 году, однако по-настоящему тесное творческое сотрудничество у Маэстро с театром сложилось уже в XXI веке.

За 20 лет в репертуаре появились 9 постановок с музыкой Раймонда Паулса. В программу концерта "Раймонд Паулс в Рижском русском театре" вошли песни и музыкальные номера из спектаклей "Керри", "Ночи Кабирии", "Одесса, город колдовской...", "Девушка в кафе" и "Привидение из Кентервиля".

13 августа - премьера драматического спектакля или пьесы-акции "Мама" в постановке Инары Слуцки в музыкально-драматическом центре OratoriO.

Пьеса молодого российского драматурга Аси Волошиной — это история взросления и преемственности поколений. Олиной мамы давно нет на свете, но вот уже 23 года в день рождения Оля получает от нее письмо. Сегодня предстоит вскрыть последнее.

27 августа - премьера танцевального спектакля без слов "paraDIZZY" в постановке Инги Красовски, также в музыкально-драматическом центре OratoriO.

"paraDIZZY" - это поэтично-игривый спектакль, повествующий о приметах разных времен и культур, в которых запечатлены отношения между мужчинами и женщинами, а также о нашем хрупком, но увлекательном сосуществовании.

В постановке заняты не только актеры Рижского русского театра имени Михаила Чехова, но и актриса Зане Домбровска и певица Айя Андреева-Айшпуре. Спектакли "Мама" и "paraDIZZY" поставлены в сотрудничестве с музыкально-драматическим центром OratoriO в рамках совместного проекта "Meeting point. Tikšanās vieta. Место встречи".

