Латвийский Кукольный театр отменил спектакль "Крокодил Гена и Чебурашка" - в связи с использованием любимого персонажа в военной пропаганде России. В Эстонии вышел в прокат фильм "Чебурашка" - исполнитель главной роли Сергей Гармаш поддерживает Путина. Его коллега и депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов обвинил Чебурашку в нетрадиционных отношениях. По просьбе Delfi, сын создателя советского мультфильма режиссер Роман Качанов-младший, он же прообраз Чебурашки, излагает свое видение новой истории детского любимца.

По семейной легенде, папа Роман Качанов-старший срисовал образ Чебурашки со своего маленького сына — Романа-младшего. Тогда, в конце 1960-х, Редколлегия Союзмультфильма поначалу назвала мультфильм "большой неудачей", но зрители с таким приговором не согласились и проголосовали за Чебурашку…

Снятая еще до начала полномасштабного вторжения и вышедшая в прокат в 2023 году семейная комедия Дмитрия Дьяченко "Чебурашка" сделала в России рекордные сборы. Авторы настаивают: это не экранизация рассказов Эдуарда Успенского, но ими и мультфильмом навеяно.

В фильме у компьютерного ушастика появились зубы и когти, а крокодил Гена превратился в садовника Геннадия Петровича (Сергей Гармаш). Такой поворот насторожил актера и депутата Дмитрия Певцова — тот счел отношения Чебурашки с Петровичем нетрадиционными - "для детей это такой маленький сигнальчик, что папа, мама — не имеет значения, а мужчина может быть и мамой".

Тем временем Чебурашка в России снова стал народным героем, но в новом ключе. Плюшевый зверек стал символом воюющих у Украине и проник в военный лексикон. Он появился на шевронах бойцов, причем у группировки ЧВК Вагнер он превратился в ЧВКашку, появился клич "зачебурашим врагов!", мастерицы из глубинки шьют на фронт талисманы в виде мехового зверька и пекут печенье с ушами в промышленных масштабах. Обязательный атрибут "военизированного" Чебурашки – форма, в некоторых случаях даже автомат. А также телеграм-канал "Позывной Чуба"…

Новый агрессивный "лук" мультяшного персонажа стал официальной причиной того, что в Латвийском Кукольном театре отказались от спектакля Krokodils Gena un Pekausis, поставленного в 2018 году режиссером Таганки Ренатой Сотириади и неизменно собиравшего зрителей 3+ на двух языках. РОссийская пропаганда тут же подхватила новость...