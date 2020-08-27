"Перейду границу как Штирлиц". Евгений Миронов репетирует в Риге роль Михаила Горбачева

Российский актер Евгений Миронов сыграет последнего президента СССР Михаила Горбачева в спектакле Алвиса Херманиса "Горбачев". После полугода репетиций через Zoom Миронов приедет в Ригу — причем границу ему придется переходить пешком, "как Штирлицу".

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"Этот проект — идея Алвиса Херманиса, с которым мы уже сделали спектакль "Рассказы Шукшина", — заявил Миронов в интервью РИА Новости. — Мы репетировали с марта по Zoom. Он и Чулпан — в Риге, я — в Москве. И завтра в восемь утра, поскольку не летают самолеты, нет поездов, я по официальному разрешению правительства и Министерства культуры Латвии еду на перекладных до границы. Дальше перехожу с чемоданом. А это прилично — полкилометра. И там в лесах меня будет ждать автомобиль. Как Штирлица. Вот в таких условиях мы продолжим репетиции".

По словам Миронова, "Горбачев" — не политический спектакль, а история любви между Михаилом Горбачевым и его супругой Раисой. "Но, безусловно, за этой парой стоит геополитическое изменение мира. Текст у нас абсолютно документальный. Он основан на воспоминаниях разных людей, в том числе самого Горбачева", — отметил он.

Предполагается, что премьера спектакля состоится в середине октября.