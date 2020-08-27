"Перейду границу как Штирлиц". Евгений Миронов репетирует в Риге роль Михаила Горбачева
Foto: LETA

Российский актер Евгений Миронов сыграет последнего президента СССР Михаила Горбачева в спектакле Алвиса Херманиса "Горбачев". После полугода репетиций через Zoom Миронов приедет в Ригу — причем границу ему придется переходить пешком, "как Штирлицу".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Этот проект — идея Алвиса Херманиса, с которым мы уже сделали спектакль "Рассказы Шукшина", — заявил Миронов в интервью РИА Новости. — Мы репетировали с марта по Zoom. Он и Чулпан — в Риге, я — в Москве. И завтра в восемь утра, поскольку не летают самолеты, нет поездов, я по официальному разрешению правительства и Министерства культуры Латвии еду на перекладных до границы. Дальше перехожу с чемоданом. А это прилично — полкилометра. И там в лесах меня будет ждать автомобиль. Как Штирлица. Вот в таких условиях мы продолжим репетиции".

По словам Миронова, "Горбачев" — не политический спектакль, а история любви между Михаилом Горбачевым и его супругой Раисой. "Но, безусловно, за этой парой стоит геополитическое изменение мира. Текст у нас абсолютно документальный. Он основан на воспоминаниях разных людей, в том числе самого Горбачева", — отметил он.

Предполагается, что премьера спектакля состоится в середине октября.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

15

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Твой банк в твоих руках
DELFI Brand Studio Читайте также
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта
Продолжая модернизацию погрузочно-разгрузочной инфраструктуры, в Рижском порту открыт новый контейнерный кран
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак