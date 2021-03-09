Петр Авен создает в Риге музей для произведений искусства из собственной коллекции
Foto: LETA

Предприниматель, меценат и коллекционер Петр Авен приобрел в центре Риги здание, в котором разместится частный музей с экспонатами из его личной коллекции.

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Дом находится на пересечении улиц Валдемара и Элизабетес (Валдемара, 19), напротив Национального художественного музея.

Петр Авен создает в Риге музей для произведений искусства из собственной коллекции
Foto: Publicitātes foto

Собрание произведений искусства Петра Авена создается более 25 лет. Ему принадлежит крупнейшая в мире частная коллекция русского изобразительного искусства, в основе которой – живопись и графика начала ХХ века. Авен является также собственником ряда других коллекций: советского агитационного фарфора (также крупнейшая среди частных) и рижского художественного фарфора и керамики. Одна из целей музея в Риге – мировое признание латышского фарфора, его уникальности и высочайшего качества.

"Я уже несколько лет думаю о создании музея русского и латышского искусства в Риге. О музее, в основу которого лягут мои коллекции. Латвия – родина моего деда, моя семья проводит здесь много времени, и я надеюсь, что задуманный музей, его постоянная экспозиция и выставки внесут значимый вклад в латвийскую культурную жизнь. И сделают Латвию более узнаваемой в мире, повысят туристический интерес. Частные музеи, такие, как недавно открывшийся Центр искусств Яниса и Дины Зузансов, очень способствуют, на мой взгляд, "правильному" позиционированию Латвии на культурной карте Европы. Я рад, что нашел подходящее здание для своих коллекций, и мы скоро начнём работу над дизайном музея", - говорит Петр Авен.

Петр Авен создает в Риге музей для произведений искусства из собственной коллекции
Foto: Publicitātes foto

Петр Авен родился в России, но в настоящее время живет между Россией, Латвией и Великобританией. Выпускник Московского государственного университета. Награжден Орденом Трех Звезд Латвии, а также Почетной докторской степенью Латвийского Университета. Благотворительная организация Aven Foundation работает в Латвии с 2008 года, ежегодно поддерживая латвийские культурные мероприятия и образовательные проекты, а также проекты, связанные с медициной. В 2019 году Петр Авен вместе со своими партнерами основал фестиваль симфонической музыки "Рига Юрмала". Также, с 2014 года фонд присуждает латвийским студентам стипендии отличия.

Петр Авен создает в Риге музей для произведений искусства из собственной коллекции
Foto: Publicitātes foto
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