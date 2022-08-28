Писательница Людмила Петрушевская рассказала о страшных узах, которые ее связывают с Ригой

На встрече с поклонниками своего творчества в Kalnciema rezidence Людмила Петрушевская - автор мрачных сказок и ироничных стихов, элегантных картин и умопомрачительных шляп - рассказала о том, как страшные рижские истории стали началом ее писательского пути. И дала советы тем, кто тоже хочет начинать.

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"В первый раз я вышла замуж в Риге — в 20 лет, - погрузилась в воспоминания Людмила Стефановна. - Я об этом никому не рассказываю, потому что дело кончилось очень хреново: я тяжело заболела, а мой муж мне написал, что поступает учиться и не может (быть со мной)… Спустя лет десять, он мне позвонил и сказал, что как любил меня, так и любит. Но он-то стал актером, а я — драматургом… И вот, я сказала, что такого не знаю!"

Петрушевская уверена, что все истоки ее тяжелых рассказов, страшных сюжетов романов и повестей — из неврологической больницы, в которую я попала. "Там содержались парализованные взрослые и дети после полиомиелита. А у меня была странная болезнь — какой-то энцефалит, все время температура и головные боли… Еще бы, как это бывает, когда тебя бросил муж? Это стало тяжелой травмой".

Выйдя из больницы, Петрушевская после санаториев и профилакториев, сдав экзамены на факультете журналистики МГУ, поехала в Ригу на практику — в газету Padomju jaunatne. "Первый рассказ, который я в своей жизни написала, был о празднике Лиго, - утверждает она. - Моя начальница, завотделом в газете Геля Дорофеева, увидев, что я совершенно одинокая, взяла меня с собой на дачу — праздновать Лиго на даче, на взморье. Там мне навстречу на локтях выполз ребенок с совершенно бессмысленным лицом — это меня до такой степени ужаснуло, что я написала об этом рассказ, который назывался "Бессмертная любовь". Также называлась и моя первая книжка, которая вышла через 20 лет. Так что я связана с Ригой страшными узами".

На рижской встрече Людмила Петрушевская комментировала мультфильм "Сказка сказок", сценарий к которому написала вместе с Норштейном, показывала свою неопубликованную смелую анимацию про Ленина, вспоминала мистические истории из жизни, читала свои мрачные сказки и философские стихи из сборника "Про нашу прикольную жизнь. Сти-хи-хи". Написанные много лет назад строки звучали до боли актуально.

Любая, даже самая невинная ложь

Правдой беременна.

Причем роды наступают,

Когда не ждешь,

Довольно бурно, скандально и преждевременно.

***

Все — слепые,

А поводырь, какая удача, кривой.

***

Среди слепых и одноглазый царь.

***

В стране дураков и царь — таков,

Слегка на голову... хромой.

***

Генералы любят поиграть в войнушку.

"Я в танке!" - кричит один другому.

Иному и в танке сидеть не нужно,

А вот дети гибнут от них по-любому.

***

Жар лечится холодом,

Жир лечится голодом,

Любовь лечится временем,

Нация лечится гением.

Петрушевская щедро раскрыла источник своих сюжетов, посоветовав всем и всегда иметь с собой тетрадку и ручку - как только ноосфера (собранная над миром информация) пришлет мудрость, сразу записывать. "Эти вещи приходят всем. Я много лет была жертвой информационного поля и всегда носила с собой тетрадку с ручкой. Но один раз не взяла, и в метро мне пришел рассказ от первого до последнего слова. Народу было дикое количество. Пока добралась до дома, все из головы исчезло. Но на другой день я собрала ошметки... Пишите, и в конце-концов у вас тоже будет книжка".

