Плагиат? Реклама возрожденного Dzintars вызвала споры в сети
Foto: Publicitātes foto

4 марта в Интернете появился рекламный ролик возрожденного латвийского косметического предприятия Dzintars. Однако яркий клип вызвал у людей не только чувство радости за возвращение знаменитого бренда, но и подозрения в плагиате.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Видео снято в ретро-стиле, в ролике звучит хит 1970-го года Tik dzintars vien на музыку Раймонда Паулса.

Кадры, снятые в знаменитом квартале Muralla Roja, построенном по проекту архитектора Рикардо Бохилла в испанском городе Кальп, показались многим слишком похожими на другие рекламные ролики. Один из пользователей Twitter опубликовал ссылку на такой ролик и написал: "Уже видели новую рекламу Dzintars? Кому-то должно быть "немножко" стыдно".

Создатели рекламы, впрочем, все обвинения в плагиате опровергают. Специалист по стратегии бренда Кристап Силиньш из агентства McCann Rīga заявил, что "клип уникален, и дискуссии о плагиате абсурдны". О стоимости рекламного ролика представители агентства предпочли умолчать.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

DELFI Showtime

Sharing Options

48

Source

DELFI Showtime

Tags

Dzintars
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Простые упражнения для уменьшения стресса
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США

Новые проекты

Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
От 153 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
От 86 900€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€