Плагиат? Реклама возрожденного Dzintars вызвала споры в сети

4 марта в Интернете появился рекламный ролик возрожденного латвийского косметического предприятия Dzintars. Однако яркий клип вызвал у людей не только чувство радости за возвращение знаменитого бренда, но и подозрения в плагиате.

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Видео снято в ретро-стиле, в ролике звучит хит 1970-го года Tik dzintars vien на музыку Раймонда Паулса.

Кадры, снятые в знаменитом квартале Muralla Roja, построенном по проекту архитектора Рикардо Бохилла в испанском городе Кальп, показались многим слишком похожими на другие рекламные ролики. Один из пользователей Twitter опубликовал ссылку на такой ролик и написал: "Уже видели новую рекламу Dzintars? Кому-то должно быть "немножко" стыдно".

Создатели рекламы, впрочем, все обвинения в плагиате опровергают. Специалист по стратегии бренда Кристап Силиньш из агентства McCann Rīga заявил, что "клип уникален, и дискуссии о плагиате абсурдны". О стоимости рекламного ролика представители агентства предпочли умолчать.