Пласидо Доминго проводит конкурс молодых вокалистов в Латвийской Национальной опере

С 24 по 30 октября в Национальной опере проводится самый престижный в мире вокальный конкурс Operalia, чей основатель и руководитель - легендарный певец и дирижер Пласидо Доминго впервые в жизни приехал в Ригу. И пообещал когда-то здесь спеть. А 30 октября в 18.00 на Гала-концерте финалистов в сопровождении оркестра Национальной оперы Доминго встанет за дирижерский пульт. Зрители также могут посетить полуфинал 26 октября в 16.00.

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На Латвию Пласидо Доминго обратил внимание в 2006 году, когда в его конкурсе победила Майя Ковалевска. После этого он пел с Майей в "Симон Боканегро" и "Богеме" и был потрясен, что из маленькой Латвии вышло так много всемирно известных оперных певцов, дирижеров и режиссеров.

"Я счастлив, что впервые могу привезти Operalia в эту прекрасную и музыкальную страну - Латвию. Приятно находиться в этом историческом театре, где начинали свою карьеру мои дорогие коллеги Александр Антоненко, Элина Гаранча, Марина Ребекка, Кристине Ополайс, маэстро Андрис Нельсонс", - перечислил Пласидо Доминго, забыв упомянуть Алвиса Херманиса, которые не раз ставил в европейских театров оперы под Плачидо.

Foto: Māris Morkāns

С сегодняшним главой Национальной оперы — певцом Эгилсом Силиньшем — Пласидо пел в свое время на сцене в "Иродиаде" Жюля Массне. Ригу певец еще не успел осмотреть - прибыл в воскресенье ночью из Южной Америки и сразу слегка простыл. В связи с этим певец был рад, что ему предстоит только дирижировать, но обещал непременно найти время и спеть в Национальной опере в ближайшие годы. Например, в "Травиате". Как известно, последние годы легендарный тенор поет крайне редко и партии для баритона.

81-летний Маэстро сообщил, что сам в своей жизни ни разу не принимал участия в конкурсах, но желает удачи сегодняшним участникам. Особенно непросто, признал Доминго, делать карьеру женщинам. Оперные дивы времен Марии Каллас жертвовали ради искусства радостью материнства, современные певицы зачастую в детях себе не отказывают — это очень сложно, но вполне реально. "Зато современные средства транспорта позволяют быстро перемещаться, - рассуждает Доминго. - Представляете, сколько лошадей надо было сменить певцу времен Верди, чтобы петь в один вечер в Санкт-Петербурге, а в другой — в Милане?!"

Конкурс Operalia был основан Доминго в 1993 году, чтобы выявить перспективных молодых оперных певцов и помочь им начать карьеру. Operalia стремится привлечь певцов всех тембров голоса со всего мира в возрасте от 18 до 32 лет. Оценивает их международное жюри с участием профессионалов сферы. Постоянный спонсор мероприятия - Rolex.

Каждый год на конкурс подаются сотни заявок. Жюри предварительного отбора прослушивает каждую работу и выбирает лучших кандидатов. В четвертьфинала в Латвии примут участие 33 молодых вокалиста - два баритона, два баса, три бас-баритона, три контратенора, шесть меццо-сопрано, десять сопрано и девять теноров из 17 стран мира, от Монголии до Венесуэлы. В том числе в четвертьфинала конкурса прошел баритон из Латвии 22-летний Даниил Кузьмин, который до этого пел в оперном хоре.

Международное жюри под председательством Пласидо Доминго прослушивает каждого из отобранных участников во время двухдневного четвертьфинала. Затем отбираются двадцать певцов, которые проходят в полуфинал, а десять участников попадают в финал. Четвертьфиналы и полуфиналы проходят в сопровождении фортепиано, а финал - в виде праздничного концерта в сопровождении оркестра.

Foto: Māris Morkāns

Конкурс в Латвии поддерживает Министерство культуры, которое до недавнего времени возглавлял еще один оперный певец — Наурис Пунтулис: "Вокальные конкурсы часто дают шанс увидеть и узнать будущее - тех, кто будет покорять сердца зрителей и любителей оперы в ближайшие десятилетия, определять музыкальный вкус, по новой переозвучивать оперную классику и исполнять современных авторов".

Финал конкурса в прямом эфире покажет Латвийское телевидение и Латвийское радио 3. А по всему миру за конкурсом смогут следить на канале Medici.tv, постоянном информационном партнере конкурса.

Подробности — здесь. Билеты на полуфинал с финалом — здесь.