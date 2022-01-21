В конце 2021 года несколько женщин обвинили молодого арт-критика Томаса Парупса в насилии. Похоже, этот случай станет редким для Латвии примером, когда совершенные в прошлом неприглядные поступки могут разрушить карьеру. Фактически, культура отмены с задержкой на несколько лет добралась и до Латвии.

Но действительно ли культура отмены - это что-то новое? О чем на самом деле были песни Мэрилина Мэнсона? И главное - почему все это почти не работает у нас, а латвийские эксперты считают, что для "страны скидок" расплата за плохие поступки и высказывания - роскошь, которую мы пока не вполне можем себе позволить?

Сама формулировка "культура отмены", в основном, используется теми, кому новый тренд не по душе. По их мнению, это новое пугающее социальное явление: несмотря на все заслуги, человека можно просто "отменить", если в его прошлом будут найдены неприемлемые с точки зрения современной этики поступки. И не всегда они носят явно противозаконный характер. Это может быть, например, сомнительная шутка или твит десятилетней давности.