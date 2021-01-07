Подниекс, Артмане и железная дорога: Национальный архив открыл доступ к уникальным фото- и видеодокументам
Foto: Latvijas Nacionālais arhīvs

Латвийский Национальный архив открыл в цифровом хранилище www.redzidzirdilatviju.lv новый раздел "Тематические коллекции", где собраны подборки документов, посвященные разным событиям в жизни страны.

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В коллекции вошли различные виды документов архива - фотографии, аудио- и видеозаписи. Как отмечают представители архива, тематические подборки созданы в общеобразовательных целях и особенно пригодятся тем людям, кто ищет информацию на определенную тему - там она вся собрана в одном месте и не требует времени на поиск. Раздел коллекций постоянно пополняется.

В данный момент там можно найти документы самой разной тематической направленности - от архитектуры до медицины. Например, есть отдельная коллекция, посвященная железнодорожным мостам и станциям в Видземе. Есть документы, рассказывающие о деятельности Латвийского Красного Креста. Спорт представлен в том числе документальной историей о латвийском футболе.

Рубрика "Личности" включает в себя рассказы об известных людях - Иманте Зиедонисе, Янисе Петерсе, Раймонде Паулсе и других. Широко представлены документальные фильмы операторов Юриса Подниекса и Калвиса Залцманиса, где, например, можно найти ленту о Вии Артмане "Разговор с королевой" (1980) и фильм "Раймонд Паулс. Портрет с музыкой" (1977), а также короткометражный шедевр режиссера Герца Франка "Старше на 10 минут".

Доступна уникальная коллекция снимков архитектора Николая Херцберга, который не только создавал облик улиц латвийских городов в первой половине XX века, но и старался запечатлеть их в фотографиях. Большая часть снимков сохранилась на негативах на стеклянной пластинке, датируемых периодом с 1926-го по 1940-й год, благодаря чему фотокопии получаются очень качественными и позволяют увидеть четкие детали.

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