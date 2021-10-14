Латвийский режиссер анимационного кино Владимир Лещёв работает два-три года над каждым фильмом, который длится от 4 до 9 минут. Одна секунда на экране — до 24 картин, созданных вручную. Акварелью, маслом, тушью или даже простым чаем. Его свежая работа — фильм Comeback - посвящена советскому детству, погруженному в хоккейные баталии на ледовой площадке родного Чекурильника и в головах политиков 70-х, для которых спорт был одним из видов холодной войны. В этом году Лещёва назвали "персоной" Рижского международного кинофестиваля, где 18 октября в 16.30 покажут его лучшие работы. Накануне режиссер пообщался с порталом Delfi.

Свои многочисленные награды разных международных фестивалей Владимир Лещёв хранит в ящике, который, похоже, давно сыграл… в ящик - художник толком не помнит, где он находится. Лещев просто всегда делал то, что ему нравится, не просчитывая, понравится ли это другим. Но сотням тысяч зрителей его работы заныривали глубоко в душу и оттуда прорастали алыми акварельными маками и полупрозрачными крыльями мечты. Только в Бразилии, на одном из крупнейших и самых престижных анимационных фестивалей, его мультфильм "Крылья и весла" посмотрело 180 тысяч зрителей..

- В одном из интервью вы сказали, что "Оскар" вам не нужен и ничем не поможет, потому что "оскароносных" аниматоров мало кто знает. В этом году вас назвали "Персоной Рижского кинофестиваля" - это для вас что значит?

- Захотелось им сделать — вот и сделали. Я тут ни при чем. Если мне сегодня позвонят и скажут, что все отменилось, ну и слава богу, не надо лишний раз ехать в Ригу. Я бы даже сказал, что этот факт заставляет немного задуматься. Когда начинают устраивать твои ретроспективы и творческие встречи… появляется ощущение вечеров "кому за 70", а я в пенсионеры пока не тороплюсь.

Я всегда делал, что хотел и что мне нравится, а дальше… наверное, удачное стечение обстоятельств. Допускаю, что делал фильмы, которые оказались актуальны. Видимо, люди именно этого ждали… Но когда я работаю, то не думаю о том, чтобы понравиться зрителям… Есть, скажем, студии Disney, Pixar - это примеры совмещения искусства и бизнеса. Они все идеи сперва изучают, проводят исследования — что публика будет покупать, сколько готова платить… И только потом думают, как реализовать. Это не мой путь.

- На свой путь вы встали в 31 год — поехали учиться в Швецию. А что было до?

- До этого ерундой занимался. Тогда в 90-е надо было просто на что-то существовать. Я работал везде, совмещая не очень полезное с не очень приятным — телевидение, рекламные агентства… Но и этот опыт пригодился потом. Я всегда любил рисовать и в какой-то момент понял, что мои рисунки тоже могут жить... Как только появились финансовые возможности, поехал учиться углубленно.

- Почему Швеция, а не Россия, на мультфильмах которой мы выросли: Норштейн, Татарский, Хитрук?

- Причина проста: Москва была гораздо дороже. Мы же стали иностранцами. Эту тему мне доходчиво объяснили работники Российского консульства. Там сидели тети за окошками с микрофонами, как на вокзале. Я что-то переспросил, тетя повысила голос. Я спросил: а мы не можем говорить спокойно, мы же с вами русские люди? На что тетя гордо объявила: нет, вы больше не наш человек — вы иностранец! Так что поехал я учиться в Швецию, в крохотный провинциальный городок — там образование бесплатное, оплачивать надо было только проживание.

Когда вернулся в Ригу, толком не знал, что дальше. У меня были две работы, которые я и моя шведская школа засылали на разные фестивали. Однажды мне написала живущая сейчас в США латышская аниматор Сигне Баумане — она порадовалась, что увидела новое лицо на международном фестивале и посоветовала, куда идти. Потом был удивленный звонок из нашего Киноцентра: а кто ты такой, почему твои фильмы на фестивалях, а мы тебя не знаем? Встретились, мне предложили не замыкаться в себе и подавать проекты на финансирование… Но понятно, что это право надо заслужить. Поэтому я своим студентам объясняю, как важен первый фильм, отправная точка…

- Ваш последний фильм Comeback — про наше советское детство. За последние годы в Латвии снято прямо много работ, посвященных осмыслению советской тематики и homo soveticus. В том числе анимационный фильм "Моя любимая война" Илзе Бурковски-Якобсен, получивший приз в престижном Анси… В этих работах много боли. От вашего фильма такого ощущения не исходит…