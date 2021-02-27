Политкорректности - нет, оскорбительным шуткам — да! Алвис Херманис написал новую этику НРТ
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Художественный руководитель Нового рижского театра Алвис Херманис опубликовал в фейсбуке "Семь правил этичного поведения Нового Рижского театра для работников и зрителей". Актерам и зрителям разрешают полную свободу, потому что иначе — скучно.

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В процессе глобального обновления Нового рижского театра — набора молодых актеров и режиссеров, реконструкции старого здания - режиссер Алвис Херманис решил задать и новые этические стандарты для всех, кто переступает порог НРТ.

7 правил этичного поведения Нового Рижского Театра для работников и зрителей

1. В нашем театре свобода слова разрешена без каких-либо ограничений.

2. Наш театр и политкорректность несовместимы.

Потому что объект внимания театра - изучение человека во всех его проявлениях. Если мы позволим проявляться только красивой и порядочной стороне человеческой натуры, мы никогда абсолютно ничего не узнаем о тайнах и бездонности человека, а это именно то, что нас в этой работе и жизни интересует. Потому что остальное – просто скучно да и неправда.

Если в театр приходит политкорректность, то театр надо закрывать, а нам всем расходиться по домам.

3. В нашем театре разрешено шутить обо всем и без каких-либо ограничений.

Разрешено рассказывать оскорбительные анекдоты без каких-либо ограничений.

Если человек работает в театре или приходит в театр как зритель, ему надо учиться самому справляться с ситуацией, в которой кто-то его задел словом или оскорбил его чувства. Потому что это только его личная проблема восприятия и никак иначе. Это часть жизни и это нормально – жить среди людей, которые не такие, как ты.

Если человек с этим не справляется или слишком нежный – очень рекомендуем воздержаться от посещения театра.

4. В нашем театре разрешено флиртовать и начинать романы как между актерами, так и между зрителями, а также во всех других комбинациях.

5. В нашем театре разрешено работать людям с самыми разными политическими взглядами. Потому что чем больше отличий, тем лучше и интереснее.

6. В нашем театре разрешено не только не прятать и не стыдиться, но и не бояться говорить и открыто ссориться из-за своих политических убеждений.

7. В нашем театре каждому позволено верить в то, что его взгляды самые правильные.

Заканчивается "манифест Херманиса" словами Lai Dievs jums stāv klāt ("И да поможет вам Бог").

10 февраля худрук московского Театра на Малой Бронной режиссер Константин Богомолов опубликовал на страницах "Новой газеты" свой манифест "Похищение Европы 2.0", в котором заявил об утрате современным западным обществом права на выражение личных чувств и мыслей, которые не совпадают с мнением большинства. Все это, по его мнению, привело к формированию нового этического рейха, в основу идеологии которого легла новая этика.

"Ты больше не можешь сказать "я не люблю…", "мне не нравится…", "я боюсь…". Ты должен соотнести свои эмоции с общественным мнением и общественными ценностями", — написал режиссер. По мнению Богомолова, за попытку отстоять свои взгляды на человека нападает толпа, превращая его в изгоя. Выжить можно, только приняв мнение толпы.

"Европа — покинутый и оставленный на разграбление вишневый сад. Фирсы прячутся от толп мигрантов, Раневские донюхивают кокаин на остатки здоровья, Петя Трофимов пишет еврозаконы, Аня осознала себя квир-персоной, а доживающие маразмеющие Гаевы, что старик Байден, шамкают дежурные слова о добре и справедливости", — сравнил ситуацию с пьесой Чехова режиссер. Богомолов считает, что несогласные с таким положением дел никуда не делись. Они просто боятся подавать голос, чтобы не стать жертвами нового этического рейха. Они ждут, пока все это закончится. Но также ждут поддержки.

Этот манифест вызвал шквал противоречивых реакций среди российской интеллигенции. Отрефлексировал на тему и успешно ставящийся в России Алвис Херманис.

Ранее в интервью журналу Santa Алвис Херманис тоже рассуждал о западном мире, где люди все больше живут по инструкции, а правила поведения становятся строже. По словам режиссера, жизнь все больше подчиняется интересам женщин, детей и пенсионеров, для мужчин такая жизнь противоестественна, но мужчины сдались. На вопрос журналистки: может, тогда стоит ехать в Россию (за пределами Москвы, конечно), поскольку там сохраняется настоящая жизнь, Херманис дал неожиданный ответ: “Возможно, в вашем вопросе была ирония... Но, честно говоря, да! Чем дальше от выхолощенных Западной цивилизацией городов, тем выше шансы встретить какого-то живого человека, который сохранил свою индивидуальность и личность".

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