"После чумы будет весна!" Кинофестиваль Artdocfest/Riga переносится на апрель

Международный фестиваль документального кино Artdocfest/Riga должен был пройти с 26 октября по 1 декабря и открыться концертом Kremerata Baltika в Домском соборе в честь 70-летия режиссера Юриса Подниексаа закрываться премьерой фильма президента фестиваля Виталия Манского "Горбачев.Рай". В связи с объявлением чрезвычайной ситуации проведение всех публичных мероприятий стало невозможным - фестиваль перенесли на весну.

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"Когда мы придумывали символ для нашего Первого международного фестиваля документального кино в Риге (см. картинку), мы, конечно, понимали, что мир не идеален, - не теряя юмора, пояснил свое решение Манский. - И всему, что нам не дает свободно и счастливо жить, мы хотели показать именно этот жест. Но реальность превзошла даже наши пессимистичные прогнозы…"

От единственно возможной в данной ситуации онлайн-версии фестиваля тоже решили отказаться: "Мы уверены, что только в живой связи зрителя и создателей фильмов, в магии премьер на большом экране и в глубинных дискуссиях представителей индустрии есть истинный смысл того, что мы называем настоящим кинофестивалем. Премьеру моего фильма "Горбачев. Рай" (подробно о фильме - ЗДЕСЬ) в Латвии все же рассчитываю организовать раньше, когда откроются кинотеатры, чтобы к 90-летию Михаила Сергеевича 2 марта выпустить картину в прокат".

Манский пояснил, что за 20 дней до открытия IDFF Artdocfest/Riga, его команда провела 100% работ по подготовке события. Но обстоятельства оказались сильнее: в сложившейся ситуации, было принято решение перенести сроки проведения Artdocfest/Riga на весну 2021 года. Фестиваль пройдет в начале апреля 2021 года.

Для всех фильмов, отобранных в оба конкурса, и во внеконкурсные показы, сохраняется приглашение на участие в фестивале. Учитывая форс-мажор, в этот году фестиваль не будет настаивать на сохранении авторами латвийской премьеры для участия в IDFF Artdocfest/Riga, но сообщили, что будут признательны, если авторы откажутся от показов фильмов на территории Латвии до апреля следующего года.

"Также в апреле мы планируем провести в дни фестиваля и рижский симпозиум документального кино, - добавил Манский. - Мы постараемся сохранить все, включая расписание, и даже состав жюри. И приносим свои извинения за причиненные неудобства, однако постараемся все неудобства компенсировать гостеприимством первой весной после чумы на первом IDFF Artdocfest/Riga".