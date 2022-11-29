Предъявитель сего — человек? В Театре им. Михаила Чехова прошла премьера "Собачьего сердца"

Даже если у вас в руках скальпель, в голове — мозг, а перед вами — неказистый шарик, оставайтесь человеком. На Большой сцене Рижского русском театре имени Михаила Чехова прошла премьера спектакля по повести Михаила Булгакова "Собачье сердце" - о хрупкости человеческого и звериной жажде власти, опасности форсировать революцию и насиловать эволюцию, чреватости "белых плащей" и навешивания ярлыков. Постановка стала первой в русском театре для режиссера Дмитрия Петренко.

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Что делает человека человеком? Этим вопросом родившийся в Киеве и работавший в Москве Михаил Булгаков задался почти сто лет назад - на фоне последствий революции, войны и тотального расчеловечивания начала XX века. Сегодня, когда многие вызовы истории как будто пошли на следующий круг — философские "пароходы" отходят, репрессии ширятся, беды глубятся, непонимание растет - мы ясно видим, что в людей нас превращает не докУмент, не прямохождение и даже не исключительный интеллект, который нередко играет роль бездушного скальпеля, тоже способного натворить немало бед. Но что же?

Как вышло, что славившийся радушием и душевностью народ со звериной агрессией и яростью напал на другой радушный и душевный народ? Как получилось, что так стремительно и бесповоротно перестали видеть людей друг в друге? Почему, имея возможность тесно общаться и все знать из первых уст, даже родственники легко поверили в пропаганду и ярлыки? Что надо сделать, чтобы вновь увидеть в людях людей, таких похожих и таких разных?

Foto: Agnese Zeltiņa

"Собачье сердце" и сегодня можно читать как инструкцию к жизни в обществе, где оставаться человеком нужно в любых обстоятельствах и с любыми людьми, даже если ты просто бродячий пес, - рассказывает о своем посыле Дмитрий Петренко. - Шариковы не приходят из ниоткуда. Легко их осуждать, высмеивать… Но, что если таких Шариковых продолжаем создавать сами мы, у кого нет скальпеля и тяги к научным экспериментами? Мы, кто считает себя интеллигентными людьми, просветителями, художниками… Шариковы, в конечном счете, результат нашей жизни. Или думать так — очередное проявление высокомерия?"

Foto: Agnese Zeltiņa

В своем "Собачьем сердце" Петренко играет с эпохами. Сперва уносит на столетие назад — к господам с остроконечными бородками в костюмах "английского сукна", домработницам в крахмальных фартуках и белых кружевных наколках в волосах и товарищам пролетариям с серпами-молотами и советскими газетами. Чем дальше, тем больше понимаешь, что это и про нас сегодняшних, с флагами независимыми и зависимыми, в джинсах и футболках, но снова одни в сукне, другие в ..не.

Foto: Agnese Zeltiņa

По версии Петренко, профессор Преображенский — уже не такой ироничный сухарь, как евстигнеевский герой всем известного фильма. Возвращающий сексуальную молодость увядшим пациентам Филипп Филиппович в исполнении актера Дмитрия Палееса сам местами сбивается на шариковские ноты. Красиво рассуждая о том, что "террором ничего поделать нельзя с животным, на какой ступени развития оно бы не стояло" и призывая к ласке, по сути, сам совершает террористический акт — стремительную революцию в отдельном организме.

Foto: Agnese Zeltiņa

И вот результат: была "собака" - стал "коба" (по неслучайному совпадению - партийная кличка Сталина). Хвост отвалился — зверь остался... И вроде как прав Шариков (Александр Маликов) — не просил он в целом ласкового пса превращать в первую попавшуюся личность, а раз "ухватили животную и исполосовали ножиком голову", так не гнушайтесь..

Шарообразную историю бега собаки за хвостом обыгрывают в своих декорациях авторы визуальной драматургии Криста и Рейнис Дзудзило. "Главный герой, который в повести Булгакова превращается в нового человека (к несчастью, в коммуниста), – пес Шарик. "Шар" – корень его имени. Если взять шар в разрезе, то получится замкнутая в кольцо линия – круг, - рассказывают о своем замысле художники. - Круговая структура — основа визуальной драматургии этого спектакля. Еще одна основа – это буква и язык, алфавит. Пес гоняется за своим хвостом – точно так же, как змея кусает себя за хвост. Оба образа имеют отношение к этой постановке и связаны между собой – и как воспроизведение формы круга, и как отсылка к змее в качестве символа медицины как науки".

Вращающаяся по кругу декорация поделена на шесть секций — как собачье сердце на камеры. Появление каждого нового отделения сопровождается торжественным разоблачением - спуском занавеса. Действо напоминает презентацию очередного памятника. Сегодня памятники сносят с целью усмирения шариковых. Но не превращаются ли сами разоблачители в профессоров Преображенских, в то время как "человечество само заботится об этом и в эволюционном порядке каждый год, упорно выделяя из массы всякой мрaзи, создает десятками выдающихся гениев, украшающих земной шар"?

В общем, хотели, как лучше, получилась собачья жизнь для всех людей.