Премьера: танцовщица Яна Яцука поставила моноспектакль о мире "слабого" пола

16-17 июня в Театре улицы Гертрудес состоится премьера моноспектакля хореографа и танцовщицы Яны Яцуки "Рутина страха" - это очень личный рассказ девушки о мире "слабого" пола.

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"Я боюсь, что сегодня может не получиться," - говорит Яна в спектакле и ведет за собой в хрупкий мир, где страх не признак слабости, а метод ежедневного выживания в отношениях, дома, на работе, на улице. Рутина страха стала постоянной составляющей жизни Яны, но должно ли так быть? Насколько защищённой чувствует себя молодая женщина, взрослея? Как самое безопасное место может стать опасным? О чём мы говорим и о чём молчим? Об этом лучше любых слов расскажет моноспектакль Яны.

В 2018 году Яна Яцука окончила программу современного танца Латвийской академии культуры. Была номинирована на "Премию танца 2017/2018" в категории "Танцор/танцовщица современного танца" и на премию "Ночи лицедеев 2018/2019" как "хореограф года" за спектакль "Муму". В качестве танцовщицы Яна принимала участие в спектаклях "Перевод моих глаз" (хореограф Алисе Мадара Бокалдере, 2018), "Яма" (хореограф Синтия Силиня, 2018), "Labrys" (хореографы Кришьянис Сантс, Иева Гаурилчикайте, 2019); как хореографа сотрудничала с режиссёром Виестуром Кайришем ("Муму", Рижский русский театр имени М. Чехова, "Кольцо балтов", Национальный театр, концертная постановка "Вестсайдская история", Фестиваль искусств в Цесисе).

С моноспектаклем "Все будет хорошо" (2019) Яна принимала участие в проекте для молодых хореографов Латвийского института нового театра и Dirty Deal Teatro "Внешний климат/внутренний климат". Яна также участвует в постановке Театра улицы Гертрудес "Комедия положений" (режиссёр Всеволод Лисовский, Россия).

Билеты на спектакли 16 и 17 июня можно приобрести здесь. Число мест ограничено безопасным расстоянием между ними. Спектакль на латышском языке, иногда звучит русский язык. Постановка создана при поддержке Государственного фонда культурного капитала и Рижской думы.