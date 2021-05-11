Премьера театра Stadia: простая история, когда хочется побыть наедине с собой

Арт-платформа Stadia представляет свой новый театральный проект – видеоверсию спектакля "Пьеса №27", в одном большом действии" (автор Алексей Слаповский). Эта новая стадия - о кризисе среднего возраста, сложностях изоляции и новых возможностях тоже. Или – "простая история, когда хочется побыть наедине с собой".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сегодня люди уже освоились в виртуальной реальности и для многих онлайн-зрелища не в новинку. Для проекта Stadia, Пьеса№27 — первый подобный опыт после тщательного исследования и поисков точных визуально-смысловых решений для абсолютно нового для этого театра дигитального формата. Важнее всего было почувствовать общность, осознать, что несмотря на разделённость экраном, мы вместе.

Герои пьесы – три супружеские пары, переживающие кризис среднего возраста и эмоциональную пустоту. Каждая по-своему пытается вырваться из рутины устоявшихся отношений и взаимных обязательств, но попадает в ещё более запутанный лабиринт личных зависимостей и противоречий… Выход из такого хитросплетения можно определить, как извечную амфиболию: "казнить нельзя помиловать". Отчаянно, смешно, нелепо, нежно, ранимо, драматично, и очень по-настоящему.

Спектакль создавался в сети и транслируется здесь же, то есть доступен как для просмотра на большом экране, так и для загрузки на мобильные устройства. Так что, проводите ли вы вечер дома или собираетесь куда-то в дорогу - актеры будут с вами, и вы сможете начать просмотр в любое удобное для вас время.

Можно сосредоточиться на отдельно взятом полюбившемся моменте или повороте сюжета, всмотреться подробнее, вернуться, и весь этот час, проведённый с героями спектакля — радоваться, грустить и сопереживать героям, получая удовольствие от присутствия в этом сюжете: от слов, настроений, глубины отношений и одновременно от простоты и сложности происходящего со всеми нами, в такой строго-отведённый отрезок времени, называемой Жизнь… В отличие от истории героев, где ничего нельзя отмотать назад.

STADIA – негосударственная независимая театральная площадка. Спектакль создан своими силами, при помощи минимальных технических средств. Здесь ценится любая поддержка. Спасибо, что вы с нами.

Режиссура: Андрей Гаркави, Татьяна Черковская.

Видео и post-production: Денис Эвин.

В ролях: Он - Денис Эвин. Она - Алёна Гангало. Друг - Сергей Сосновский. Муж - Артём Туманов. Жена - Ольга Лиляева. Жена-2 -Мария Смирнова.

Веб-дизайн: Вадим Кукин. Фотосопровождение проекта: Марина Алексютина.

Премьера спектакля: 8 мая 2021 года

Жанр: мелодрама

Продолжительность: 50 минут

Язык спектакля: русский

16+

Билеты - ЗДЕСЬ.

Видео будет доступно на е-платформе ticketshop.lv в течение месяца: с 8 мая по 7 июня 2021 года.

Дополнительная информация о ходе развития проекта - www.facebook.com/stadia.lv