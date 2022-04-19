Примечания на полях. Гидон Кремер представит рижанам свою "несовременную" книгу
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Издательство Aminori выпустило книгу дирижера и основателя оркестра Kremerata Baltica Гидона Кремера "(не)Крылатые слова" на русском и латышском языках.

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Презентация книги состоится 19 апреля в 17.00 в помещениях издательства Aminori (К. Валдемара, 69) с участием Гидона Кремера и команды создателей книги. Гости также смогут ознакомиться с только что вышедшим юбилейным диском Kremerata Baltica.

Сам автор называет это произведение "примечаниями на полях". Книга служит эмоциональным свидетельством эпохи и раскрывает неизвестные грани характера и взгляд Гидона Кремера на жизнь. О чем выдающийся музыкант думал в остановленное пандемией время, когда репетиции, концерты и турне стали невозможны?

"Когда я писал "(не)Крылатые слова", то даже представить не мог, что наступит время таких человеческих бед и трагедий, — говорит Гидон Кремер. — С этой точки зрения мою работу сейчас следует оценивать как несовременную. И все же я надеюсь, что те, кто будет читать эти написанные в последние два года строки, найдут в них известный смысл, и мои (как и всех моих помощников) усилия не будут напрасными — кое-что побудит призадуматься и улыбнуться. Чтобы улыбка - как и надежда, что ужасу наступит конец - помогла сохранить нашу любовь к жизни, друг к другу и... к музыке и искусству, которые всегда давали нам опору".

Примечания на полях. Гидон Кремер представит рижанам свою "несовременную" книгу
Foto: Publiciatātes foto

Одна часть книги изложена на двух языках, на которых автор думает чаще всего - русском и английском. Рядом с оригиналом опубликован перевод на латышский язык, сделанный Эдуардом Лининьшем и Гундаром Аболиньшем. Дизайн книги разработала Анна Айзсилниеце, а иллюстрации специально для этого издания выполнил близкий друг Гидона Кремера – художник Сандро Канчели, сын грузинского композитора Гии Канчели.

Гидон Кремер – всемирно известный скрипач и дирижер, уроженец Риги. 27 февраля 2022 года он отметил свой 75-й день рождения, а созданный им молодежный струнный оркестр Kremerata Baltica в этом году празднует уже 25-летний юбилей.

Примечания на полях. Гидон Кремер представит рижанам свою "несовременную" книгу
Foto: Publicitātes fot
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