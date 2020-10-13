Про ненависть к "другим" и дно. Русский театр открыл 138-й сезон спектаклем "Это случилось в Виши"

Франция, Виши, 1942 год. В небольшом помещении собрались художник, электромонтер, деловой, официант, актер, цыган, австрийский князь и ребенок... Формальная проверка документов? Только билетов на выход всего два. И куда больше пропусков… на дно. О чем стоит задуматься на премьере в Рижском русском театре им. М.Чехова?

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"Неделями дома сидел, носа на улицу не показывал, а тут вышел и вот я здесь" - наверное, такую фразу сегодня можно услышать в коронавирусной больнице. Людям свойственно приписывать случайности то, что на самом деле вполне закономерно. Если на улице "чума" - наверное, можно запереться на все засовы и ждать, что она свернет за угол. Если "чума" коричневая — вряд ли стоит надеяться, что она не найдет способ пробраться в самую укромную щель.

Написанная в 1964 году пьеса американского драматурга Артура Миллера, работавшего репортером во время Второй мировой, рассказывает о группе мужчин, задержанных для проверки на расовую принадлежность немецкими военными офицерами и французскими полицейскими-коллаборационистами в курортном городе Виши. Там в июле 40-го Национальное собрание постановило передать диктаторскую власть маршалу Анри Филиппу Петену — так начался режим Виши, который просуществовал до конца войны. Формально он сохранял нейтралитет, но реально вполне себе участвовал в этнических чистках и преследовании нелояльных. Те, кто в это не верил, могли убедиться в этом на собственном опыте - когда им измерят длину носа.

Схема спектакля предельно проста: на сцене девять мужчин, нагнетающая атмосферу музыка и нагнетающие страх "силовики", один из которых — улыбчивый французский менгеле.

Фото - Инесе Калныня, из архива Рижского русского театра.

Получившие новое осмысление цитаты из Артура Миллера:

Только и слышно: тише-тише, кот на крыше!

Когда мы стали бояться русских? Когда они стали работать...

Как это на нас похоже! Мы находимся в свободной зоне, никто нам еще не сказал ни слова, а мы уже сидим в поезде, едем в концлагерь...

Закон может мне не нравиться, но он нравится большинству...

История определяется классовой борьбой, а не личностью… Личности больше не существует.

Отчего, если ты любишь родину, надо презирать другие народы...

Я не встретил ни одной нации, у которой на дне не покоилась бы ненависть к "другим", чьи муки мы не можем разделить, чья смерть оставляет равнодушным...

Репетиции спектакля худрук Рижского русского театра Сергей Голомазов начал еще во время весеннего карантина, когда надежды на возвращение к обычному театру были не менее призрачны, чем окончание вишистского режима во Франции. Давление обстоятельств над личностями сработало на пользу осмыслению пьесы. Хочется надеяться, что спектакль успеет окончательно срастись и обкататься до того, как коронавирус сыграет очередной коронный номер и установит очередную диктатуру.

Из открытий "Виши". Приход на большую сцену оставшегося без работы диктора Первого Балтийского канала Юрия Кушпело в роли австрийского аристократа с легко узнаваемыми нотками "голоса победы" Юрия Левитана. Талантливый школьник Арье Лерман, для которого это не первая работа в театре.

Главная "вишИнка" на торте — невероятно эстетичный и чувственный танец двух нацистов в постановке балетного премьера Артура Скутельского. Исполнял он сам в паре с не уступающим по пластике и совершенству форм Максимом Буселом. Всю ужасность этой прекрасности подчеркивают совершенные нацистские формы с украшенными свастикой нарукавниками - разработка одного из лучших художников по костюмам Латвии Кристины Пастернаки. Гибель богов?! Только вот не верится, что это когда-то закончится навсегда. "Все это будет повторяться опять и опять, если не в этой стране, то в другой… Ведь в душе человека сидит убийца", - говорит на эту тему Артур Миллер.

Что же может нас спасти?