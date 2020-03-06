Организаторы ежегодного конкурса молодых исполнителей классической музыки "Таланты Инессы Галанте" сообщают, что срок приема заявок будет продлен на одну неделю. Отправить анкету и видеоматериалы можно до 15 марта включительно.

Помимо денежных призов и стипендий лауреаты конкурса получают весомую поддержку в рамках программы развития молодых талантов, разработанную фондом Инессы Галанте. Юные исполнители принимают участие в ярких музыкальных событиях, которые организует фонд, а также выступают в других престижных мероприятиях как в Латвии, так и за рубежом.

Фонд регулярно проводит развивающие и образовательные мероприятия: участники и лауреаты конкурса имеют возможность получить уникальные практические мастер-классы от профессиональных музыкантов, известных исполнителей и опытных педагогов. Так, после финала VII конкурса "Таланты Инессы Галанте 2020", его участники получат шанс поработать с легендой джаза, пианистом Даниилом Крамером, который выступит 15 мая в Большой гильдии с юбилейным концертом и мастер-классом.