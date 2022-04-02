"Пусть в мире добрых чувств утонет зло!" Ивар Калныньш проведет мероприятие в поддержку Украины

Долгие годы сотрудничающий с российским и украинским кино и театром актер Ивар Калниньш объявил 9 апреля встречу со зрителями в Дундагском замке, чтобы поделиться творческим опытом и помочь собрать пожертвования для поддержки Украины. Он обещает рассказать, какой его любимый сериал и где он снимался.

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"Дорогие друзья! Мое самое горячее желание на данный момент — чтобы война в Украине поскорее закончилась. Это земля, где живут мои друзья и коллеги. Я неоднократно сотрудничал с киностудиями Киева, Одессы и Ялты. С группой продюсеров из Полтавы я связан уже 20 лет, - рассказал Калныньш перед встречей. - Этот коллектив ставит театральные постановки, организует гастроли спектаклей по всему миру, концерты разных артистов. Во время пандемии, когда это стало возможно, мы общались с украинскими беженцами в Германии, Австрии, Швейцарии и на Кипре. Эти беженцы - часть эмиграции после событий 2014 года. Будем бдительны, держим глаза и уши открытыми! Пусть наши сердца всегда будут открыты для сострадания и любви, чтобы мы всегда были готовы прийти на помощь. Тогда в этом мире добрых чувств утонет все зло и ненависть. Мы победим и будем жить в красивом, гармоничном, любящем мире!»

Замок Дундага – старейший и самый большой замок в Северной Курземе, тесно связанный с наследием культуры балтийских немцев .С 1237 года он числился в Рижской епархии, позже в Рижском соборе и более 200 лет (до аграрной реформы 1920 года) принадлежал роду Остензакенов, который правил как Северной, так и Южной Курземе. Благодаря финансированию Европейского фонда регионального развития, в 2021 году были завершены масштабные работы по реконструкции замка – отреставрирована часть помещений на первом и втором этажах.

Мероприятие организует Дундагский дворец культуры Талсинского края, который действует в историческом Дундагском замке. Посещение мероприятия - за пожертвование в поддержку Украины. За дополнительные пожертвования на мероприятии можно будет приобрести музыкальные записи Ивара Калниньша (на компакт-дисках и виниловых пластинках).

Иварс Калныньш родился в 1948 году в Риге, в семье из четырех детей. Он пошел работать после начальной школы - помощником отца-слесаря. Окончил Рижскую 8-ю вечернюю (сменную) среднюю школу имени Райниса (1968). По приглашению сестер попал в студию народного кино Рижской киностудии. Иварс Калныньш окончил школу в 1971 году. Затем учился на театральном факультете Латвийской государственной консерватории имени Язепа Витола (ныне Латвийская музыкальная академия имени Язепа Витола), который окончил в 1974 году. Уже в дипломном спектакле - в "Последнем барьере" Андрея Дрипе он сыграл главную роль (режиссер Арнольдс Лининьш). С 1972 по 2000 год он был актером театра Дайле. Даже после ухода из „Дайле“ он продолжает играть в театре, сниматься в кино и заниматься музыкой.