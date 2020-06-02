Раймонд Паулс: Музыкантам за выступление надо платить не только гонорар, но и социальные взносы

В связи с кризисом Covid-19 приходится часто слышать, что многим моим братьям по ремеслу, музыкантам сейчас очень нелегко. Концертов, как мы знаем, нет, а социальные гарантии, непосредственно связанные с уплаченными налогами, смехотворны. И возникает вопрос, почему это происходит, и что делать дальше.

В моей юности всякое бывало, были разные так называемые халтуры, когда музыканты получают деньги за выступление на свадьбе, и налоги, разумеется, не платились. То же относится к похоронам, юбилеям и тому подобным мероприятиям. Получали деньги в конвертах, так происходило в течение многих лет.

Теперь играют преимущественно на корпоративных мероприятиях, городских праздниках и т.д. Я все еще много выступаю, с другими артистами играем и в Риге, и в других городах Латвии. Перед каждым концертом мне дают заполнять целый ворох документов, где видно, что к гонорару добавлена сумма налога, а расчеты происходят через банк. Добавлены и расходы на взносы соцстрахования.

В то же время часто слышу, что из-за кризиса Covid-19 многие музыканты остались или совсем без пособий или их размер ничтожен. Очевидно, было возможным уйти от налогов. Придуманы разные варианты, как оптимизировать налоги, и не только в Латвии - известны случаи, когда шведские артисты искали способы не платить налоги на родине, так как ставки налогообложения очень высокие. Так же возможность заплатить налоги поменьше ищут и в Латвии, никто ведь не хочет платить много. И нередко оптимизация происходит за счет социальных взносов. Не думаю, что музыканты своими налогами обеспечивают госбюджету большие суммы. Но речь о том, что чаще они же и страдают. Разумеется, существенным вопросом является то, что в государстве допускается налоговый режим микропредприятий, когда страдают плательщики. Это неправильно.

Можно сказать, что ситуация с уплатой налога похожа на то, что происходит в многоквартирных домах, когда все осознанно оплачивают жильцы трех квартир, а остальные не такие порядочные. И в итоге расходы на неоплаченное тепло покрываются из средств честных плательщиков. Разве справедливо? Нет!

Мы знаем, что некогда знаменитые и много сделавшие для культуры Латвии артисты получают жалкую пенсию, размер которой иногда не достигает и 200 евро. Значит что-то неправильно с социальным страхованием, если люди, отдавшие долгие годы своей работе, в старости не обеспечены.

В наши дни часть музыкантов создает организации, чтобы отстаивать свои права и изменить ситуацию к лучшему. Не знаю, принесет ли это плоды. Но важно, чтобы в договорах предусматривались выплаты социальных взносов в полном объеме.

Речь не о чаевых, они были всегда и никто с них налоги никогда не платил. Но в договорах о выступлениях должно предусматриваться, что артист получает не только гонорар, но и будут выплачены все соответствующие сумме социальные взносы. Если ни государство, ни сами музыканты не обратят на это внимание, следующий кризис снова покажет, что артисты - одни из наиболее незащищенных.