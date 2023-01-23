Вторжение России в Украину, как стремительно тонущий корабль, увлекает за собой все русское, в том числе музыкальные произведения, литературу и искусство, созданные сто лет назад и раньше. Литовский национальный театр оперы и балета резко отреагировал на российскую агрессию, исключив из репертуара произведения русских композиторов. В этом сезоне в Вильнюсе уже нельзя будет посмотреть балеты Сергея Прокофьева "Ромео и Джульетта" и Игоря Стравинского "Весна священная". Что решат в Латвии?

Определенные параллели можно провести с "твиттер-драками" на тему переименования латвийских улиц, названных в честь русских писателей, в том числе улицы Гоголя. Притом что писатель был украинцем по национальности. И на конец февраля в Новом рижском театре готовится премьера по его пьесе "Старосветские помещики" с российской актрисой Чулпан Хаматовой в главной роли.

Философ и публицист Илмарс Шлапинс вскоре после анонса литовской оперы, выразил в Facebook непонимание, почему в немилость попал Стравинский. "Почему Стравинский считается русским композитором, если большую часть своей сознательной жизни он был гражданином Франции и США, мать его была из Киева, детство он провел в Устилуге, на границе Украины и Польши, а премьера снятого с репертуара балета "Весна священная" состоялась в Париже, на Елисейских полях?" - вспоминает факты биографии композитора Шлапинс.

В среде латвийской классической музыки реакция на литовский почин неоднозначна. Член правления Латвийского национального симфонического оркестра (ЛНСО) Индра Лукина рассказала Delfi, что из разговоров с литовскими коллегами знает: в соседней стране единого мнения о том, правилен ли такой шаг, нет. Она отмечает, что сфера классической музыки немыслима без русских композиторов.