Рижская биеннале искусства RIBOCA 3 переносится из-за войны

Организаторы Рижской международной биеннале современного искусства RIBOCA переносят мероприятие на 2023 год из-за войны в Украине.

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"Из-за войны мы не считаем возможным открыть третью Рижскую биеннале современного искусства в этом году. Выставка Exercises in Respect под кураторством Рене Блока, изначально запланированная на период с 15 июля по 2 октября, переносится на лето 2023-го года - говорится в заявлении организаторов. - Невозможно представить себе работу над выставкой, которая должна была стать большим празднованием искусства, уважения и единения в то время, пока в Украине совершаются чудовищные преступления. Мы решительно осуждаем нападение Российской Федерации на Украину и единогласны со всеми, кто призывает к немедленному окончанию войны.

Наша ответственность как культурного мероприятия современного искусства - предложить художникам и всем желающим пространство для общения, обсуждения и рефлексии по поводу происходящего. Поэтому, объединившись с художниками, кураторами и другими представителями сферы искусства и культуры, мы инициируем открытое обсуждение роли искусства во всем мире. Мы должны пересмотреть обоснованность формата биеннале в подобные времена. Необходимо начать разговор о том, как мир искусства и биеннале могут объединять и влиять на общество в периоды войны и политических конфликтов. В какой платформе для самовыражения и обмена мыслями нуждаются художники, кураторы и общество в целом?

Мы сердцем со всеми, кто страдает из-за этой войны. Это невероятная трагедия, в которой никто не должен остаться равнодушным. Мы выражаем свое огромное почтение тем, кто не молчит и помогает людям, оказавшимся в беде".

Рижская международная биеннале современного искусства – масштабный проект, основанный в 2016 году, отличительной чертой которого является европейская направленность в сочетании с сильным региональным фокусом. Отталкиваясь от богатейшей истории Риги и Прибалтики и отмечая их особое географическое положение, биеннале исследует художественные практики региона и дает художникам возможность вступить в диалог с культурным, историческим и социально-политическим контекстом города и окружающих его территорий.

Биеннале была основана в 2016 году как главная инициатива ассоциации "Рижская Международная Биеннале" в целях создания новой глобальной платформы для зарубежных и балтийских художников, укрепления художественного взаимодействия между Балтийским регионом и остальным миром, а также поддержки образования и коммуникации в сфере современного искусства и его популяризации.