Рижская биеннале современного искусства поставила рекорд посещаемости

Экспозицию второй Рижской биеннале современного искусства RIBOCA2 за три недели посетили более 20 тысяч человек.

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За три недели – с 20 августа до 13 сентября – экспозицию посмотрели 21 тысяча человек, что, как говорят организаторы, можно назвать своего рода рекордом. Особенно выросло количество посетителей в последнюю неделю проведения выставки.

Изначально планировалась, что RIBOCA2 будет проходить в течение целых пяти месяцев, но пандемия внесла свои коррективы. В ответ на ситуацию, вызванную Covid-19, родилось решение представить продолжение экспозиции в виде посвященного ей полнометражного документального фильма, для которого 20 гектаров территории проведения выставки послужили обширной съемочной площадкой. Создателями фильма выступили куратор RIBOCA2 Ребекка Ламарш-Вадель совместно с латвийским режиссером Дависом Симанисом, а премьера картины запланирована на начало 2021 года.

"Как и сама выставка, фильм будет говорить о порогах и превращениях в ситуации, когда для одного конкретного мира наступил конец. Сценарий отслеживает остатки первоначального плана выставки, петляя между незавершенными, преобразованными и созданными заново замыслами, и развивается как одиссея, как неторопливый поток и медитация о непостоянстве вещей. Этот фильм – посвящение только возникающему, прошедшему через новую зачарованность и благоприятному миру, в котором произведения искусства функционируют как путеводные знаки нашего мышления", – подчеркивает Ребекка Ламарш-Вадель.

Во время проведения биеннале у посетителей была возможность ознакомиться с работами 65 художников и 9 арт-коллективов. Многие художники биеннале родились, живут или работают в странах Балтии, это около трети всех участников, а почти 60% – из стран Балтийского региона. RIBOCA2 познакомила латвийскую аудиторию также с художниками из США, Великобритании, Аргентины, Австрии, Бельгии, Франции, Греции, Хорватии, Италии, Мексики, Норвегии и Швейцарии.

Онлайн-цикл выступления и бесед, подготовленный в рамках Публичной программы биеннале, по-прежнему доступен на сайте www.rigabiennial.com, а также на канале биеннале в Youtube. Сам цикл будет продолжаться до 1 октября.