Организаторы Рижского бала, который в этом году пройдет в пятый раз, подали заявку на включение мероприятия в список нематериального культурного наследия Латвии и всемирный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО состоит из более чем тысячи объектов и включает в себя знаменитые Венские балы. Латвия представлена в списке Праздником песни и танца и Культурным пространством суйтов. В национальном списке Латвии числится 19 нематериальных культурных ценностей, являющихся важными и достойными сохранения для будущих поколений.

Рижский бал инициирован для поддержки латвийской культуры и сохранения национальных традиций, а также для оказания материальной помощи талантливым молодым музыкантам и популяризации классических видов искусства. Рижский бал призван представлять Латвию в области культуры во всем мире и мотивировать латвийские таланты на продолжение творческого пути в родной стране. В этом году он пройдет 10 октября в Доме Черноголовых.